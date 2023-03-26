Sosyal medyada gündem oldu: Gürsel Tekin'den dikkat çeken 'Kızılcık Şerbeti' paylaşımı
Kızılcık Şerbeti dizisinde eşi tarafından şiddete maruz bırakılan Nursema karakterinin, onu zorla evlendiren ailesine isyan ettiği sahne sosyal medyada gündem oldu.
Kızılcık Şerbeti'nin cuma akşamı yayınlanan bölümü, sosyal medyada gündem oldu. Eşinin şiddet gören Nursema karakterinin, onu zorla evlendiren ailesine isyan ettiği sahne, Twitter kullanıcıları arasında en çok konuşulan konulardan biri olurken, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de sahneyle ilgili bir paylaşımda bulundu.
Show TV'nin söz konusu sahneyi yayımladığı paylaşımını alıntılayan Gürsel Tekin, şunları belirtti:
"Eğer Erdoğan kazanırsa Nursema’nın beyanı esas olmayacak. Evlendiği gün eşini camdan atan ruh hastası korunacak. Eğer Kılıçdaroğlu kazanırsa Nursema’nın beyanı esas olacak, bu ruh hastası hesap verecek, Nursema boşanacak, nafaka alacak ve yeni bir hayat kuracak. Seçim bizim."
Eğer Erdoğan kazanırsa Nursema’nın beyanı esas olmayacak. Evlendiği gün eşini camdan atan ruh hastası korunacak.— Gürsel Tekin (@gurseltekin34) March 25, 2023
Eğer Kılıçdaroğlu kazanırsa Nursema’nın beyanı esas olacak, bu ruh hastası hesap verecek, Nursema boşanacak, nafaka alacak ve yeni bir hayat kuracak.
Seçim bizim. https://t.co/fLXCY7m4NF
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