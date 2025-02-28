Sosyal medyada gündem oldu: İzmir'de tünelde dans eden kadına gözaltı

İzmir'in Konak ilçesindeki tünelde yürüyüp dans ederek hareket halindeki araçları durduran Alara K., trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Sosyal medyada gündem oldu: İzmir'de tünelde dans eden kadına gözaltı
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DHA
Yayınlanma: 28.02.2025 - 18:17

Konak Tüneli'nde dün bir kadının dans ederek hareket halindeki araçları durdurduğu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçti. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, tünelde dans eden kişinin Alara K. olduğunu belirledi.

Alara K., trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Alara K.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

SUÇ KAYDI VARMIŞ

Öte yandan, Alara K.'nin 'Hayasızca hareket' ve 'Yağma' suçlarından poliste kaydının da bulunduğu öğrenildi. 


Etiketler: #Konak #tünel #görüntü

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