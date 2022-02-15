Sosyal medyada hayvan satış ilanı ile '1 milyon liralık' vurgun
Iğdır'da sosyal paylaşım sitelerine hayvan satışı ile ilgili ilan vererek çok sayıda kişiyi 1 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı.
Kentte, 11 şüpheli, değerinden daha düşük fiyatlarla koyun ve tosun satılacağını belirten ilanları sosyal paylaşım sitelerinden paylaştı. İlanı gören çok sayıda kişi, hayvan alışverişi için kente geldi. Gelen kişileri, kendilerine ait olmayan besi çiftliklerinde gezdiren şüpheliler, anlaştıktan sonra paraları hesaplarına yatırmalarını daha sonra ise hayvanların teslim edileceğini söyledi.
PARAYI ALDILAR AMA TESLİM ETMEDİLER
Fakat şüpheliler, alıcıların gönderdiği paraya rağmen hayvanları teslim etmedi.
Şikayetlerin ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alıcıların yaklaşık 1 milyon lirasını dolandıran şüphelileri yakalamak için 7 Şubat'ta operasyon düzenledi. Baskında 11 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye çıkarılan 8 kişiden 2'si de savcılık sonrası serbest kaldı. Mahkemeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'sine ev hapsi verildi, 2'sine de yurt dışı yasağı ile adli kontrol şartı uygulandı.
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