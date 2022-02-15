THY, bir dakikalık reklama 13 milyon dolar harcadı

15 Şubat 2022 Salı, 04:00

Dünyanın en popüler spor organizasyonlarından biri olan ve Super Bowl adı verilen final maçı, bu yıl ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlendi. SoFi Stadyumu’nda Los Angeles Rams ile Cincinnati Bengals takımları karşı karşıya geldi. 70 bin seyircinin takip ettiği ve kıyasıya rekabete sahne olan maçı, 23-20’lik skorla ev sahibi Los Angeles Rams kazandı. 56. Super Bowl’u kazanan Los Angeles Rams, 23 yıl aradan sonra ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Rams’in 36 yaşındaki baş antrenörü Sean McVay, NFL tarihinde Super Bowl kazanan en genç baş antrenör olarak tarihe geçti.

Super Bowl finali yayımlanan reklamlarla da uluslararası medyanın yakın takibinde olan bir konu. Dünyaca ünlü firmalar, devre arasında gösterilen reklamlar için adeta bir servet harcıyor. Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krize rağmen, ulusal havayolu şirketimiz Türk Hava Yolları (THY) da son yıllarda olduğu gibi reklamlardan geri kalmadı. ABD medyasına yansıyan haberlere göre Super Bowl’un yayıncısı NBC, 30 saniyelik reklam için şirketlere 6.5 milyon dolarlık fatura kesti. THY, Super Bowl için çektiği reklamda Hollywood’un ünlü oyuncusu Morgan Freeman’ı kamera karşısına geçirdi. THY’nin reklamı bir dakika olarak ekranlara geldi. Bu hesaba göre THY’nin reklam için 13 milyon dolar ödediği düşünülüyor.

ÜNLÜLER GEÇİDİ

56. Super Bowl, bu yıl da en az maç kadar devre arası şovlarıyla ve ünlü isimlerin katılımıyla konuşuldu. Kraliyet ailesi üyelerinden Hollywood yıldızlarına kadar pek çok isim tribündeki yerini aldı. Prens Harry ile Prenses Eugenie, ünlü oyuncular Ryan Reynolds, Kevin Hart, Charlize Theron, Rebel Wilson, model Kendall Jenner, ünlü şarkıcılar Katy Perry ve Beyonce, Los Angeles Lakers’ın yıldız basketbolcusu LeBron James maçtaki isimlerden yalnızca bazılarıydı.

EMİNEM DAMGA VURDU

Devre arası şovu ünlü sanatçıların geçidine sahne oldu. Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Sean Forbes ve Warren Snipe’tan oluşan kadro, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Eminem, ırkçılığa karşı protesto başlatan NFL yıldızı Colin Kaepernick’in izinden gitti. Ünlü rapçi, NFL yönetiminin uyarılarına kulak asmayarak sahnede diz çöktü.