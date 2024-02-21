Sosyal medyada 'İBB Haber' tartışması... O hesaplar için harekete geçildi!

Sosyal medya platformu X’te “İBB Haber” ve “İstanbul Haber” hesaplarını yönettiği belirtilen Ümit Kaya’nın, AKP’nin İBB adayı Murat Kurum ile anlaştığı iddia edildi. İmamoğlu aleyhine paylaşımlar yapılması sonrası Kaya’nın Medya AŞ'deki iş akdinin feshedildiği ve hakkında suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Nagihan Yılkın
Yayınlanma: 21.02.2024 - 15:30
Sosyal medyada 'İBB Haber' tartışması... O hesaplar için harekete geçildi!
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31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere kısa bir süre kala partilerin aday belirleme süreçleri tamamlanırken sosyal medya mücadelesi de hız kazandı.

2019 yılında yapılan yerel seçim döneminde kurulan ve yüz binlerce takipçiye ulaşan sosyal medya hesapları "İBB Haber", "İstanbul Haber” ve "Büyükşehir Çalışıyor" ile ilgili iddialar tartışma yarattı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimine yönelik destek paylaşımları ile bilinen hesaplar, dün itibarıyla İmamoğlu karşıtı mesajlar yayımlamaya başladı.

Sosyal medya kullanıcıları bu hesapları yöneten Ümit Kaya'nın Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı AKP’li Murat Kurum'un ekibiyle "yüksek bir meblağ" karşılığı anlaştığı iddia edildi. 

İddialar sonrası İBB Haber tarafından yapılan açıklamada “Sayın Ekrem İmamoğlu bundan sonra bizim için İBB adaylarından sadece biridir. Anlamı ve manası bu kadardır” denildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU!

Cumhuriyet'e konuşan kaynaklar, hesabın yöneticisi Medya AŞ çalışanı Ümit Kaya'nın bir süre önce ev istediğini ve ev verilmediği için böyle bir şey yapmış olabileceği iddia edildi. Ümit Kaya'nın Medya AŞ tarafından iş akdinin fesh edildiği öğrenildi.

İş akdinin feshinde, şu ifadelere yer verildi;

"Tarafınızca yönetildiği tespit edilen “İBB HABER” adlı “ibbhabercomtr” kullanıcı isimli hesap ile X sosyal medya platformundan (eski adı ile Twitter) 20.02.2024 tarihi itibariyle İBB yönetimi ile ilgili asılsız isnatlar içerir paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu hesabın tarafınızca yönetildiği sosyal medya hesabındaki birçok paylaşımınız ve birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından yapılan paylaşımlar ile sübuta ermiştir."

Öte yandan satıldığı iddia edilen hesaptaki video paylaşımına konu olan İETT ve Medya AŞ tarafından Kaya hakkında suç duyurusunda bulundu.


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