Sosyal medyada konuşulmayan tehlike: Sanal Selefi-Vehhâbî medrese ve cemaatler

Türkiye’de son dönemlerde sosyal medya tehlikesi yönünden yasal ve kültürel tartışamalar sürerken, radikal Selefi-Vehhâbî yapılanmaların “sanal medrese” ve “sanal cemaat” yapılanmaları görmezden geliniyor. Gazetemiz Cumhuriyet; bu söz konusu tehlikeyi Uluslararası Radikalizm Gözlemevi’nce (URAD) son yayımlanan raporla gündeme getirmişti.

DAĞINIK ÖRGÜTLENME DİJİTALDEN BİR ARAYA GETİRİLİYOR

“Türkiye’de DEAŞ Radikalleşmesi, Kadın ve Gençlik Yapılanmaları ve Stratejik Dönüşüm” başlıklı ilgili rapardo; Selefi-Vehhâbîliğin medreseler ve kitapevleri üzerinden fiziksel örgütlenmesini sağlarken, etki alanını ise dijital ortamda genişlettiği kaydedilmişti. Bu yapılanmaların özellikle video içerik platformu YouTube ile Facebook, Twitter (X) ve benzeri sosyal medya platformları üzerinden sanal medrese ve coğrafi olarak dağınık halde bulunan Selefi bireyleri bir araya getirdikleri sanal cemaat oluşturdukları belirtilmişti.

EN ETKİN GRUP EBUHANZALACILAR

Bu kapsamda dikkat çeken Selefi-Vehhâbî örgütlenmelerin başında ise geçmişte IŞİD ve Elkaide soruşturmaları kapsamında hapis yatan Halis Bayancuk’un (Ebuhanzala) grubu Tevhid ve Sünnet Cemaati geliyor. Cemaat, sosyal medyada kurduğu ders halkalarıyla, Türkiye’de Vehhâbîliği yayan örgütlerin başında geliyor. Ebuhanzala Grubu’nun halihazırda video içerik platformu YouTube’da 8 kanalı bulunuyor.

VEHHÂBÎLİĞİN YAYILDIĞI 4 KANAK BULUNUYOR

Gruba ait kanalların arsında 190 bin aboneye sahip olan ve radikal Vehhâbî inanç sisteminin anlatıldığı “Tevhid Dersleri” adlı kanal geliyor. Bunun yanı sıra Ebuhanzala’nın sohbet ve konuşmalarının yayımlandı. “Halis Bayancuk Hoca” adlı kanal ise grubun en kalabalık kitleye ulaştığı kanal. Bu kanalı ise 544 bin kişi takip ediyor. Bu kanallarla birlikte gruba ait 21 bin kişinin takip ettiği “Tevhid Meali” ile 19 bin aboneye sahip “Tevhid Medresesi” adlı kanal geliyor. Radikal Vehhâbî düşünce sistemi kapsamında Tevhid Meali kanalında Kuran, Tevhid Medresesi kanalında da İslam ilimleri anlatılıyor.

YABANCI DİLDE KANALLARI DA MEVCUT

Grubun yabancı dilde yayın yapan da 4 kanalı bulunuyor. Bu kapsamda; “Tevhid Dersleri”nin “Kürtçe” yayın yapan bir formatı da halihazırda faaliyet gösteriyor. Bununla birlikte grup; “Monotehizm” adıyla İngilizce, Fransızca ve Almanca yayın yapan 3 ayrı kanala da sahip. Grup, “Monotheizm” adlı kanallar aracılığyla Avrupa’ya açılırken, Kürtçe kanal ile de Kürt yurttaşlar üzerinde nüfuz sağlamayı amaçlıyor.

5 HESAP ÜZERİNDEN ‘SANAL CEMAAT’ YAPILANMASI

Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Kürtçe sanal medreselere sahip olan grubun, sosyal medyada da 5 sayfa üzerinden sanal cemaat yapılanması bulunuyor. Bu sayfalar arasında dikkat çekenleri ise 38 bin takipçili “Tevhid Gündemi” ve 37 bin takipçili “Tevhid Ekip” adlı hesaplar. Bu hesaplar aracılığyla Abuhanzala ve grubunun radikal düşünce ve eylemleri kamuoyuna duyuruluyor.