Sosyal medyada paylaşmışlardı: Düğünde sırayla 'drift' yapanlara 36 bin 500 lira ceza
Konya'nın Ereğli ilçesinde bazı davetlilerin sırasıyla düğün salonu önündeki parkta araçları ile 'drift' yaptığı görüntüler sonrası 4 sürücüye toplam 36 bin 500 lira ceza kesildi.
Bir düğün töreninde bazı davetlilerin sırayla araçları ile drift yaptığı görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri ihbar kabul eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçları tespit etmek için harekete geçti.
Düğün salonu önündeki park alanında drift yapan araçları güvenlik kamerası görüntüleri ile belirleyen ekipler, 4 otomobil sürücüsüne 'herhangi bir zorunluluk olmaksızın, kara yollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi' gerekçesiyle toplam 36 bin 500 lira trafik cezası kesti.
İŞLEM BAŞLATILDI
Ayrıca 4 otomobilin ruhsat sahibine 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.
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