Sosyal medyada terör propagandası: Çok sayıda gözaltı var!
İzmir'de terör örgütleri FETÖ, IŞİD ve Hizb-ut Tahrir'e yönelik operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları belirlendi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin tespiti ile deşifresine yönelik çalışma yürütüldü.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında 7 şüphelinin sosyal medya platformlarında örgüt elebaşını övücü paylaşımda bulunduğu tespit edildi.
Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Yurt dışında olduğu tespit edilen firari bir şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
IŞİD VE HIZB-UT TAHRİR OPERASYONUNDA 5 ZANLI YAKALANDI
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 5 kişinin sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütleri IŞİD ve Hizb-ut Tahrir'in propagandasını yaptıklarını belirledi.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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