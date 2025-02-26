Sosyal medyada terör propagandası: Çok sayıda gözaltı var!

İzmir'de terör örgütleri FETÖ, IŞİD ve Hizb-ut Tahrir'e yönelik operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları belirlendi.

Sosyal medyada terör propagandası: Çok sayıda gözaltı var!
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AA
Yayınlanma: 26.02.2025 - 10:12

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin tespiti ile deşifresine yönelik çalışma yürütüldü.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında 7 şüphelinin sosyal medya platformlarında örgüt elebaşını övücü paylaşımda bulunduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Yurt dışında olduğu tespit edilen firari bir şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

IŞİD VE HIZB-UT TAHRİR OPERASYONUNDA 5 ZANLI YAKALANDI

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 5 kişinin sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütleri IŞİD ve Hizb-ut Tahrir'in propagandasını yaptıklarını belirledi.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Etiketler: #fetö #Hizb-ut Tahrir #IŞİD #İzmir

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