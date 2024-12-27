İki ilde operasyon: Sosyal medya paylaşımları üzerine 'terör propagandası' iddiasıyla gözaltına alındılar

İzmir ve Isparta'da sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli, jandarmanın yaptığı operasyonla yakalandı.

İki ilde operasyon: Sosyal medya paylaşımları üzerine 'terör propagandası' iddiasıyla gözaltına alındılar
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DHA
Yayınlanma: 27.12.2024 - 09:11

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 şüphelinin terör örgütü DHKP/C, THKP/C, THKO ve TKP/ML'nin sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığını tespit etti.

Jandarma ekipleri, İzmir'de 4 adrese ve Isparta'da ise 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere TEM şubeye götürüldü.

 

 


Etiketler: #Terör örgütü #sosyal medya

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