Sosyal medyada Türk bayrağına ve Atatürk'e hakaret: 2 şüpheli gözaltına alındı

11.02.2026 12:24:00
Güncellenme:
AA
Şanlıurfa'da, sosyal medya üzerinden Türk bayrağına ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.K. tutuklandı, K.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden Atatürk aleyhine paylaşımlar yapan C.K. ile Türk bayrağı ve İstiklal Marşı'nın bulunduğu bir sayfanın yakıldığı anlara ait video paylaşımını övücü nitelikte paylaşan K.T'yi gözaltına aldı.

C.K'nin adresinde yapılan aramada, av tüfeği ile cep telefonu ve sim kart ele geçirildi.

1 TUTUKLAMA, 1 ADLİ KONTROL

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.K. tutuklandı, K.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

