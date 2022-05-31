Sosyal medyada uyuşturucu kullanımını özendirdikleri iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı
Kayseri'de sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendirdikleri ileri sürülen 4 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanan ve kullanılmasını kolaylaştıranlara yönelik sosyal medya üzerinden inceleme başlattı.
Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, B.E, F.K, N.K. ve Y.Ş'nin sosyal medya üzerinden uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirici paylaşımlarda bulundukları tespit edildi.
Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde düzenlenen operasyonda, zanlılar gözaltına alındı.
Operasyonda, 4 cep telefonu, 4 SIM kart, 1 hafıza kartı, 2 taşınabilir bellek ve dijital materyallere el konuldu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Video Haberler
- Freni patlayan su tankeri dehşet saçtı
- Kadıköy’de ağaç 2 otomobilin üzerine devrildi
- İki tramvay böyle çarpıştı
- Soylu o polisleri 'ödüllendirecek'
- İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Bu düzenin ortağısınız
- Fotokapana işte böyle yakalandı
- Çitlere çarpan otomobil devrildi
- Takip ettikleri otomobili Kadıköy'de kurşunladılar
- Devrilen otomobildeki öğretmen hayatını kaybetti
- Arkadaşının başına 'piknik tüpüyle' vurdu!
En Çok Okunan Haberler
-
- O fabrika sökülüyor!
- Mahkeme kararını açıkladı: 119 yıl
- Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü!
- 20 yaşındaki milli tekvandocu kalbine yenildi
- Kaftancıoğlu Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda
- Diyanet Kuran meali yasaklattı
- Kim bu Türkiye Devlet Fedaileri?
- 'Feriştahınız gelse diz çöktüremez bize'
- 'Görevli yanlış anlamış'
- Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler