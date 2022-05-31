Sosyal medyada uyuşturucu kullanımını özendirdikleri iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendirdikleri ileri sürülen 4 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

AA
31 Mayıs 2022 Salı, 16:42
Sosyal medyada uyuşturucu kullanımını özendirdikleri iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı
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Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanan ve kullanılmasını kolaylaştıranlara yönelik sosyal medya üzerinden inceleme başlattı.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, B.E, F.K, N.K. ve Y.Ş'nin sosyal medya üzerinden uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirici paylaşımlarda bulundukları tespit edildi.

Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde düzenlenen operasyonda, zanlılar gözaltına alındı.

Operasyonda, 4 cep telefonu, 4 SIM kart, 1 hafıza kartı, 2 taşınabilir bellek ve dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


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