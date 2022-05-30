Uyuşturucu ve toplum huzuru - Yüksel Mansur KILINÇ

30 Mayıs 2022 Pazartesi

Ülkemizde ve bölgemizde uyuşturucu madde bağımlılığında ve uyuşturucuyla bağlantılı suçlarda büyük artış var. Yayımlanan resmi veriler, kentlerimizin meydanlarında, parklarında, sokaklarında görülen durumlar, ailelerin feryatları, ülkemizin çok büyük uyuşturucu sorunuyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Ekonomik buhran, giderek derinleşen yoksulluk, işsizliğin yarattığı umutsuzluk, özellikle gençleri uyuşturucu bataklığına itiyor, toplumun huzurunu, güvenini sarsıyor.

Araştırmalara göre, ülkemizde 2.5 milyon kişi en az bir kez uyuşturucu kullanmış. Bağımlıların ailelerini ve yakınlarını hesaba kattığımızda, en az 10 milyon kişinin uyuşturucu sorununun etkilerini yakından hissettiği görülür. 2021’de güvenlik birimleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında 215 bin 228 operasyon yapmış, 293 bin 905 kişi gözaltına alınmıştır. Ele geçirilen uyuşturucu madde miktarında, önceki yıla oranla, uyuşturucu türüne göre, yüzde 98 ile yüzde 54 arasında artış olmuştur. Önceki yıllarda belli il ve ilçelerde yoğunlaşan uyuşturucu kullanımı, hızla yayılarak 81 ilimizi sarmıştır.

AİLELER ÇARESIZ

Sosyal Demokrasi Vakfı’nın (SODEV) araştırmasına göre, “yaşadığım ilçede çok fazla uyuşturucu sorunu var” diyenlerin oranı yüzde 52, “uyuşturucuya karşı okullarımızın çevresindeki güvenlik kesinlikle yeterli değil” diyenlerin oranı yüzde 59. Gençlerimiz uyuşturucu şebekelerine karşı korumasız, aileler çaresiz. Bugün ülkemizde, uyuşturucuyla mücadelede bir yandan kolluk kuvvetlerinin operasyonları artmakta, ancak diğer yandan siyasi ve bürokratik sorumluluk noktalarına uzanan bazı ilişki ağlarının uyuşturucuyla mücadelede zaaf yaratan unsurlar olduğu açığa çıkmaktadır.

TÜMÜYLE ÇÖZÜLMELİ

Ülkemize doğru yola çıkmak üzereyken Kolombiya’da 4.9 ton kokainle ele geçirilen uyuşturucu konteynerinin yakalanmasının üzerinden yaklaşık iki yıl geçmiştir. Brezilya’dan gelen geminin 540 kilo kokainle Kocaeli Dilovası’ndaki Yılport Limanı’nda yakalanmasının üzerinden iki yıl geçmiştir. Ortadoğu’nun en büyük uyuşturucu baronu olduğu belirtilen Naci Şerifi Zindaşti’nin önce şaibeli şekilde tahliye ettirilip sonra kaçmasının üzerinden dört yıl geçmiştir.

Uluslararası düzeydeki uyuşturucu sevkiyatı ağı, ülkemizde kimlere uzanmaktadır? Cennet koylarımızı, limanlarımızı uyuşturucunun transit noktalarına dönüştüren bu olaylar neden çözülememektedir? Uyuşturucu baronunu göz göre göre serbest bıraktıran, firar etmesine göz yuman şebeke, neden tümüyle çözülememiştir?

Bu olaylar tümüyle çözülmeden, sorumluluk noktasında olanlar hesap vermeden, siyasetin finansmanı, siyasi çıkar mekanizmaları etkili denetime açılmadan, uyuşturucu ve uyuşturucuya bağlı sorunları çözmemiz mümkün değildir.

YÜKSEL MANSUR KILINÇ

CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ