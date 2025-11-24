Sosyal medyada yeni düzenleme yolda: ‘Reklam’ yazmak yetmeyecek!

Sosyal medyada reklam ve tanıtım yapan influencer’lar için yeni bir dönem başlıyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik taslağı, reklamların nasıl işaretleneceğinden hangi ürünlerin tanıtımının tamamen yasak olacağına kadar geniş bir dizi düzenleme içeriyor.

Taslak, yapay zekâ destekli içeriklerin kullanımında da kısıtlama getiriyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yönetmelik taslağına göre influencer’lar, paylaşımlarındaki reklam içeriklerini açık biçimde belirtmek zorunda olacak. “#Reklam”, “#Sponsor”, “#İşbirliği”, “#Hediye” ve “#Davet” etiketlerinden en az biri kullanılacak; reklam veren şirketin adı veya markası mutlaka yer alacak. Sesli içeriklerde ise reklam uyarısı yayının başında açıkça belirtilmek zorunda olacak.

İndirim ve kampanya içeren tanıtımlarda tüketicinin yanıltılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Buna göre “indirimli” ya da “cazip fiyat” gibi ifadeler kullanılan reklamlarda faiz veya kâr payı oranı gösterilecek; kampanyalı satışlarda ise ürünün son 10 gündeki en düşük fiyatı esas alınacak. Satış tarihleri ve stok bilgisi de açık biçimde paylaşılacak.

YAPAY ZEKÂ KULLANIMINA ŞEFFAFLIK ŞARTI

Taslak, yapay zekâ teknolojileriyle oluşturulan görüntü ve karakterlerin kullanımına da sınırlama getiriyor. Filtreleme, dijital avatar veya bir kişinin yapay zekâyla oluşturulmuş kopyasının kullanıldığı reklam içeriklerinde bu durum net şekilde belirtilmek zorunda olacak. Bir dijital kopyanın bir ürünü gerçekten deneyimlemiş gibi gösterilmesi ise yasaklanacak.

BAZI REKLAMLAR TAMAMEN YASAKLANIYOR

Yönetmelik taslağı, falcılık ve medyumluk hizmetleri, yasa dışı bahis siteleri, tütün ürünleri, elektronik sigaralar ve alkollü içeceklerin reklamlarını tamamen yasaklıyor. Ayrıca çocukları hedef alan reklamcılık da durdurulacak. Çocuklara yönelik içeriklerde doğrudan reklam yapmak veya bu grubu hedefleyen kampanyalar düzenlemek yasaklanacak.

E-TİCARETTE “PANİK TUZAĞI”NA DİKKAT

Taslak düzenleme, e-ticaret platformlarında tüketiciyi hızlı karar almaya zorlayan “son 3 ürün”, “bitiyor”, “şimdi al” gibi manipülatif mesajların kullanımına da sınırlamalar getiriyor. Bu tür uyarıların gerçeği yansıtması zorunlu olacak.