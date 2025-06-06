Sosyal medyadaki videolarlarıyla bilinen tantunicide skandal: At ve eşek eti yedirmiş

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 16 Nisan 2025 tarihinde yayımladığı ''taklit ve tağşiş' listesinde ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı.



Bakanlığın yayımladığı taklit ve tağşiş listesinde yer alan verilere göre bir işletmeye ait iki farklı üründe usulsüzlük tespit edildi.



İlk tespitte ürün “dana eti” olarak beyan edilmiş olup yapılan analizlerde tek tırnaklı hayvan eti kullanıldığı belirlendi.

İkinci bulguda ise “dana eti olduğu beyan edilen kırmızı ette tek tırnaklı eti tespiti yapıldı.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ ÇIKTI

EMR Grup Restoran’a bağlı olarak Biftek33 ismiyle faaliyet gösteren bu işletmenin sosyal medyada videolarıyla bilinen bir tantunici olduğu ortaya çıktı. Müşterilerine tantuni hazırlarken çektiği videoları paylaşımıyla tanınan işletmeye sosyal medyada tepki yağdı.



