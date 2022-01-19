Sosyal medyadan paylaştı: İmamoğlu'ndan Erdoğan'a metro göndermesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Finansını da buluruz, projesini de yaparız; yeter ki gölge etmeyin. İstanbul’u metro ağlarıyla örmeye devam ediyoruz" dedi.
Metro ihalesine onay vermeyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu geçtiğimiz gün sert sözlerle eleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu yeni bir mesaj yayınladı. İmamoğlu, yapımına izin verilmeyen metro projesi ile ilgili Twitter hesabından bir video paylaştı.
İmamoğlu'nun paylaştığı videoda, "Finansını da buluruz, projesini de yaparız; yeter ki gölge etmeyin. İstanbul’u metro ağlarıyla örmeye devam ediyoruz" notu yer aldı. İmamoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
Finansını da buluruz, projesini de yaparız; yeter ki gölge etmeyin.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 19, 2022
İstanbul’u metro ağlarıyla örmeye devam ediyoruz. pic.twitter.com/kuug48PyKi
Metro onayı verilmeyen İmamoğlu geçtiğimiz gün gazetecilere şu açıklamayı yapmıştı:
”İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin borçlanma izni yoksa niye borçlanmanın tarifinin altında olduğu bütçeyi üç ay önce onayladılar. Niye o zaman çıkıp ‘Borçlanmanız yok’ demediler. Bütçe oyunu üzerinden bu milleti aldatamazlar. Bütçe ne biliyor musunuz? Dar gelirlinin cebindeki parayla gidip üç ekmek yerine beş ekmek için Halk Ekmek büfelerinin önünde kuyruğa girendir bütçenin özeti. Gitsin ona baksınlar. Bana bütçe dersi vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım.”
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