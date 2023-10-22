Sosyal medyadan silah satanlara jandarmadan operasyon: Çok sayıda gözaltı

Yayınlanma: 22.10.2023 - 10:19

Güncelleme: 22.10.2023 - 10:52

Yasa dışı yollardan Türkiye'ye getirilen silahları Sosyal medya üzerinden satan şüpheliler İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibine takıldı.

Jandarma ekipleri şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelilerin yasa dışı yollardan getirilen silahları sevk edileceğini tespit edilmesi üzerine Eyüpsultan'da bulunan 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 32 adet çeşitli çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, 26 adet pompalı av tüfeği, 32 adet şarjör ve 128 adet fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edilirken, ele geçirilen silahların ise İstanbul İl Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü'nde incelemeye alındı



