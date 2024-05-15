Sosyal medyadan uyuşturucu satışına eş zamanlı operasyon

Antalya’da Telegram ve sosyal medya uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik 25 adrese 450 personelle operasyon düzenlendi.

İHA
Yayınlanma: 15.05.2024 - 10:15
Sosyal medyadan uyuşturucu satışına eş zamanlı operasyon
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Uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Cep telefonu mesajlaşma uygulaması Telegram ve sosyal medya kanalları üzerinden uyuşturucu satışı ve ticareti yapıldığını tespit eden Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde belirlenen adreslere şafak baskını düzenledi.

25 ADRESE 450 PERSONELLE BASKIN

2 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda Alanya ve Manavgat merkezli olmak üzere Kepez, Muratpaşa ve Konyaaltı’nda belirlenen 25 adrese 450 personelin katılımı ile operasyon yapıldı.

Özel harekat polisleri ve helikopter desteği ile Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi 2475 Sokak üzerinde bulunan bir apartmana düzenlenen baskında narkotik köpeği Maya tarafından arama yapıldı.

M.S.O. ve P.O. isimli kardeşler düzenlenen baskın sonucu gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan şahısların emniyete götürülüşü sırasında anneler, "Anneciğim bay bay" diyerek arkalarından el salladı.


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