Antalya'da bir garip olay: Apartmandaki eşyaları parçaladı, asansörü yumruklayıp, elektrik kablolarını kesti

Yayınlanma: 14.05.2024 - 13:03

Güncelleme: 14.05.2024 - 13:04

Gençlik Mahallesi Tınaztepe Caddesi’ndeki 5 katlı apartmanın 1'inci katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen T.A., binada ortak olarak kullanılan eşyaları parçalayarak kırdı.

T.A., ardından binanın elektrik panosundaki elektrik kablolarını kesti ve asansörün camını yumrukladı. Apartmanda oturanların ihbarıyla adrese gelen polis ekipleri kadını ikna etmekte zorlandı.

GÜVENLİK KAMERASI VE CEP TELEFONUNA YANSIDI

T.A.'nın apartmanın içini dağıtması, asansörün camını ve eşyaları kırması, komşuları tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise kadının merdiven demirlerini sökmeye çalıştığı, işletmelerin camına sopa ile saldırdığı ve işletmedekileri kovaladığı görüldü.

'BÜTÜN APARTMANI REZİL ETTİ'

Binada oturanlardan Özcan Zengin, komşularının hasta olduğunu düşündüklerini söyledi. Zengin, “Bütün apartmanı rezil etti. Bütün dükkanları kırdı, geçirdi. Gördüğünüz gibi içerideki elektrik tesisatları da dahil olmak üzere herkese zarar veriyor. Artık apartman sakinleri olarak dayanamıyoruz. Buna bir çözüm istiyoruz. Bütün dükkanların camlarını kırmaya kalkıyor. Elektrik panolarını koparıyor. Asansörleri yıkıyor, kırıyor, şişeler fırlatıyor. Taş, demirleri fırlatıyor. Polis her geldiğinde günde iki kere karakola götürüyor. Tekrar bırakılıyor, geri geliyor. Ne çocuklarımız ne de biz gece gündüz rahat uyuyamıyoruz. Yakınları da kendisi ile ilgilenmiyor. Kendimizi güvende hissetmiyoruz. 70 yaşındaki annem dışarı çıkamıyor. Apartmanı yaksa sorumlu kim olacak" dedi.

'CAMIMIZ YERİNDE DURUR MU, DURMAZ MI DİYE DÜŞÜNÜYORUZ'

Apartmanın altında gelinlik dükkanı bulunan Elif Karaman, “Her sabah düşünüyoruz, bugün acaba camımız durur mu yerinde, durmaz mı diye. Sandalyeleri kırıyor. Polis gelip alıyor, götürüyor. Sakinleşince geri geliyor. Bir çözüm bulamıyoruz. Bir kadın olarak sürekli çıplak geziyordu dışarıda. Bildiğin çıplak, temiz giymiyor yani. Üzülüyoruz. Bir ablası olduğunu biliyoruz ama sanırım bakamıyor. Çocuklarım bu yaşananları anlamıyor" diye konuştu.

'ÇOK RAHATSIZLIK DUYUYORUZ'

Apartmanın girişinde döner dükkanı olan İbrahim Doğankaya ise “Belden aşağısı çıplak geziyor. Rahatsız oluyoruz, ne yaptığını biz de bilmiyoruz. Çok rahatsızlık duyuyoruz. Tedirginiz, sandalyelerimizi kırıyor. Elinde ne varsa fırlatıyor" ifadelerini kullandı.