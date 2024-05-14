Antalya'daki ilçe belediye başkanları kamu tasarruf paketini değerlendirdi: 'Biz zaten israf etmiyorduk'

Yayınlanma: 14.05.2024 - 19:45

Güncelleme: 14.05.2024 - 19:46

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kamuda tasarruf paketini açıkladı.

Paket kapsamında 3 yıl boyunca emekli olanlar hariç kamuya yeni personel alımı yapılmayacak, kamuda 3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmayacak.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Bu pakette asıl hedef yerel seçimlerde 1. parti olan CHP’yi zayıflatmak ve CHP’li belediyeleri iş yapamaz hale getirmektir” sözleriyle yorumlarken Antalya’da merkez ilçelerin belediye başkanları paketi, “Zaten israf etmiyorduk, paketten önce tasarrufa başlamıştık” sözleriyle değerlendirdi.

"EKONOMİK KRİZİN İÇİNDEN GEÇİYORUZ"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise tasarruftan bahsetmek için öncelikle israfın varlığını kabul etmek gerektiğine işaret ederek, ‘Kamu Tasarruf Paketi’ni ”Muratpaşa Belediyemiz, hiçbir zaman kamu kaynaklarını, komşularımızın vergileriyle oluşan bütçemizi ‘şapkadan tavşan çıkaran’ projelere harcamamıştır. Gerçek sorunlara, toplumsal ihtiyaçlara göre şekillenen ve bütçesini bu yönde kullanan bir belediyeyiz. Ancak şu an bir ekonomik krizin içinden geçiyoruz. Bu çerçevede yatırım programımızda ertelemeler olmak üzere birtakım tedbirleri zaten hayata geçirmiş durumdayız. Ancak temel amacı ‘kamuda verimliliği artırmak’ ve ‘enflasyonla mücadeleye katkı sunmak’ olarak açıklanan paketin, özellikle belediyeler açısından esas sorunları görmezden geldiği de bir gerçek. Siyasi parti fark etmeksizin birçok belediyenin borçlarının ana kaynağı olan kamulaştırmasız el atma davalarından doğan tazminatlar gibi sorun alanlarından uzak bir paket” sözleriyle yorumladı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, göreve geldikleri günden itibaren mali disiplin uygulamalarını devreye soktuklarını belirterek, “Bütün tasarruf tedbirlerimizi hali hazırda maksimum seviyeye çıkarmış durumdayız. O sebeple bakanlıktan gelen karar bizim hali hazırda süren tedbirlerimizle de örtüşüyor diyebiliriz. Ülke olarak zor günler geçiriyoruz, mali olarak pek çok belediye de sıkıntıda. Bizim de borç yükümüz oldukça yüksek. Bu anlamda alınan kararları anlamlı buluyorum. Elbette belediyelerin aldığı desteğin azalması bizleri de olumsuz etkileyecek ancak süreç içerisinde ekonomik olarak kalkınmayı topyekun bir şekilde mali disiplin ile oluşturacağız” sözleriyle değerlendirdi.

"YEMEK ÜCRETİNİ VERMEYİ KESTİK"

Kepez Belediye Başkan Vekili Prof. Refik Emre Altekin de 'Kamu Tasarruf Paketi' açıklanmadan önce belediye olarak zaten paketteki maddelerde tasarrufa gittiklerini belirterek “Araç kiralama ve satın almayı durdurduk. Daha önceden fazladan kiralanan araçları iade ettik. Personel havuzdan araç kullanıyor. Herhangi bir personele tahsis edilmiş bir aracımız bulunmuyor. Seçimlerden hemen önce işe alınan yaklaşık 600 kişi olduğunu tespit etmiştik. Kadrolarda fazlalığı tespit ederek işten çıkarma yoluna gidiyoruz ve yeni kadro açmıyoruz. Personel yemeği konusunda ise, yemek verildiği için yemek ücretini vermeyi kestik” bilgisini verdi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal ise ‘Kamu Tasarruf Paketi’ni “‘Tasarruf’ adı altında yerel yönetimleri engelleyecek girişimlere karşıyız” diyerek “Kamuda tasarrufu önemsiyoruz. Göreve seçilir seçilmez, tasarruf programı açıklanmadan önce, Döşemealtı Belediyesi olarak tasarrufla ilgili önemli adımlar attık. Bütün araçlarımızı havuza çektik. Fazla olan araçları kiralama şirketine iade ettik. Gereksiz harcamaları durduruyoruz. Mali disiplini sağlamak için gerekli adımları atıyoruz. Açıklanan tasarruf programıyla belediye hizmetlerinin aksayabileceği görülüyor. ‘Tasarruf’ adı altında yerel yönetimleri engelleyecek girişimlere karşıyız. Yerel yönetimlerin vatandaşa yönelik hizmetlerine engel oluşturacak adımları doğru bulmuyoruz. Ayrıca tasarruf programının sadece yerel yönetimler için değil, bütün kamu kurumlarında tam olarak uygulanmasının ülkenin yararına olacağını hep savunduk, bu düşünceyi savunmaya devam edeceğiz” sözleriyle değerlendirdi.

"İSRAF ETMEDEN ÇALIŞACAĞIZ"

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ise “Tasarruf tedbir genelgesi olmadan da devletin parasını biz her zaman devlet malıdır dedik, israf haramdır dedik. Belediye kaynaklarını kılı kırk yararak dikkatli harcıyoruz. İsraf bizim yapımıza, yaradılışımıza, inancımıza, dokumuza, terbiyemize aykırıdır. Belediyenin önceki yönetimden kalan borçları bitince Bir Müslümana ve bir Türk vatandaşına yakışır şekilde halkın parasını israf etmeden çalışacağız."