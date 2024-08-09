AKP trolü Furkan Bölükbaşı’ndan Ebrar Karakurt'a suç duyurusu
AKP trolü Bölükbaşı, Milli Takım'ın zaferinin ardından hedef aldığı Ebrar Karakurt'un verdiği ‘lavuk’ yanıtıyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, milli takımın fotoğrafını paylaşarak “Ebrar Karakurt isimli provokatör hariç Kadın Voleybol takımımızın zaferini kutluyorum” diyen AKP trolü Furkan Bölükbaşı’na, “Arkadaşlar kim bu lavuk?" diyerek yanıt vermişti.
AKP trolü Bölükbaşı bugün sosyal medya hesabından "Ebrar Karakurt hakkında şahsıma yaptığı hakaretler sebebiyle suç duyurusu yaptık ve hukuki süreci başlattık. Kamuoyuna duyurulur" açıklaması yaptı.
Ebrar Karakurt hakkında şahsıma yaptığı hakaretler sebebiyle suç duyurusu yaptık ve hukuki süreci başlattık.— Furkan Bölükbaşı (@furkancerkes) August 8, 2024
Kamuoyuna duyurulur. pic.twitter.com/LCGP6cJUX4
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