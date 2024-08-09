AKP trolü Furkan Bölükbaşı’ndan Ebrar Karakurt'a suç duyurusu

Yayınlanma: 09.08.2024 - 01:54

Güncelleme: 09.08.2024 - 01:55

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, milli takımın fotoğrafını paylaşarak “Ebrar Karakurt isimli provokatör hariç Kadın Voleybol takımımızın zaferini kutluyorum” diyen AKP trolü Furkan Bölükbaşı’na, “Arkadaşlar kim bu lavuk?" diyerek yanıt vermişti.

AKP trolü Bölükbaşı bugün sosyal medya hesabından "Ebrar Karakurt hakkında şahsıma yaptığı hakaretler sebebiyle suç duyurusu yaptık ve hukuki süreci başlattık. Kamuoyuna duyurulur" açıklaması yaptı.