Ebrar Karakurt’tan AKP trolü Furkan Bölükbaşı’na: ‘Arkadaşlar kim bu lavuk?’
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, milli takımın fotoğrafını paylaşarak “Ebrar Karakurt isimli provokatör hariç Kadın Voleybol takımımızın zaferini kutluyorum” diyen AKP trolü Furkan Bölükbaşı’na, “Arkadaşlar kim bu lavuk?" diyerek yanıt verdi.
AKP trolü Furkan Bölükbaşı'nın A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak “Ebrar Karakurt isimli provokatör hariç Kadın Voleybol takımımızın muhteşem zaferini kutluyorum” sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt ise Bölükbaşı’nın paylaşımına “Arkadaşlar kim bu lavuk?” ifadeleriyle yanıt verdi.
Arkadaşlar kim bu lavuk???? ??— Ebrar Karakurt (@karakurtebrar18) August 6, 2024
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