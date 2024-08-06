Ebrar Karakurt’tan AKP trolü Furkan Bölükbaşı’na: ‘Arkadaşlar kim bu lavuk?’

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, milli takımın fotoğrafını paylaşarak “Ebrar Karakurt isimli provokatör hariç Kadın Voleybol takımımızın zaferini kutluyorum” diyen AKP trolü Furkan Bölükbaşı’na, “Arkadaşlar kim bu lavuk?" diyerek yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2024 - 23:29
Ebrar Karakurt’tan AKP trolü Furkan Bölükbaşı’na: ‘Arkadaşlar kim bu lavuk?’
Abone Ol google-news

AKP trolü Furkan Bölükbaşı'nın A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak “Ebrar Karakurt isimli provokatör hariç Kadın Voleybol takımımızın muhteşem zaferini kutluyorum” sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt ise Bölükbaşı’nın paylaşımına “Arkadaşlar kim bu lavuk?” ifadeleriyle yanıt verdi.


ebrar karakurt haberleri Furkan Bölükbaşı haberleri AKP haberleri trol haberleri

İlgili Haberler

Ebrar Karakurt: 'Ersoy'un babaannesinin intikamı alındı'

Ebrar Karakurt: 'Ersoy'un babaannesinin intikamı alındı'
Kahramanmaraş depreminde Ebrar Sitesi'nden sağ kurtuldu, LGS'de Türkiye Birincisi oldu!

Kahramanmaraş depreminde Ebrar Sitesi'nden sağ kurtuldu, LGS'de Türkiye Birincisi oldu!
Transfer sorusuna cevap verdi: Ali Koç'tan Ebrar Karakurt sözleri!

Transfer sorusuna cevap verdi: Ali Koç'tan Ebrar Karakurt sözleri!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler