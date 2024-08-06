Ebrar Karakurt’tan AKP trolü Furkan Bölükbaşı’na: ‘Arkadaşlar kim bu lavuk?’

Yayınlanma: 06.08.2024 - 23:29

Güncelleme: 06.08.2024 - 23:29

AKP trolü Furkan Bölükbaşı'nın A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak “Ebrar Karakurt isimli provokatör hariç Kadın Voleybol takımımızın muhteşem zaferini kutluyorum” sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt ise Bölükbaşı’nın paylaşımına “Arkadaşlar kim bu lavuk?” ifadeleriyle yanıt verdi.