İlişkileriyle çok konuşulmuştu: Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı nişanlandı

Survivor All Star 2022 şampiyonu olan ve yarışmada Barış ve Ogeday ile yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiren Nisa Bölükbaşı, bir süredir aşk yaşadığı Yiğit İnandı ile nişanlandı. Bölükbaşı, nişan törenindeki sadeliğiyle dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.06.2024 - 14:42
İlişkileriyle çok konuşulmuştu: Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı nişanlandı
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Survivor All Star 2022'de şampiyon olan ve Barış Murat Yağcı ile Ogeday Girişken'le yaşadığı ilişkilerle adından uzunca söz ettiren Nisa Bölükbaşı, bir süredir fenomen Yiğit İnandı ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak şekilde yaşayan ikili, dün nişanlandı.

Nisa Bölükbaşı, bir süre önce gönlünü fenomen Yiğit İnandı'ya kaptırdı. Dün ortak bir paylaşım yapan ikili, evlilik teklifinin müjdesini verdi.
İkili daha sonra da aile arasında sade bir törenle nişanlandıklarını duyurdu. Nişandan bir kareyi yayınlayan Nisa Bölükbaşı'nın sadeliği ise dikkat çekti.


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