Erdoğan'dan, CHP'li Tuncay Özkan'a tazminat davası

Yayınlanma: 26.08.2024 - 12:48

Güncelleme: 26.08.2024 - 12:55

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ve düzeysiz açıklamaları nedeniyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi sunulmuştur" dedi.

Aydın, Özkan hakkında ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da şikayet dilekçesi sunduklarını belirtti.

CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ve düzeysiz açıklamaları nedeniyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.

Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi sunulmuştur. — Hüseyin Aydın (@hsynaydn) August 26, 2024

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özkan'ın paylaşıma yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir CHP milletvekilinin Cumhurbaşkanımıza dönük siyasi ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi sözleri, bu kişinin kendi kendisine ayna tutmasından ibarettir" demişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, "Cunta zihniyetli, vesayet kırıntısı Tuncay Özkan adlı şahıs ve onun gibiler şunu çok iyi bilsin, Recep Tayyip Erdoğan asla yalnız değildir" ifadesini kullanmıştı.

Altun, her hakaret ve kötülüğün bedelinin gerek hukuk önünde gerekse siyaseten ödetileceğini söylemişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Tuncay Özkan'ı kınamıştı.

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü sabah saatlerinde Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü etkinliklerine katılmak için gittiği Bitlis’te yaptığı bir konuşmada, CHP yöneticilerini "gösteriş müptelası elitistler" olarak tanımlamış, "Meydanlara söz verdikleri halde binlerce belediye işçisini gelir gelmez kapı dışarı ettiler. Halkçılık maskesinin arkasından Avrupa başkentlerinde halkın paralarıyla keyif çatan gösteriş müptelası bir elitizm çıktı" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'a cevap veren Özkan ise, "Seni gidi züppe seni! Sarayda otur, tahta kurul, dolarlar, milyarlar oyuncağın olsun, israflık, müsriflik yoldaşın, zenginler senin arkadaşın bize mi diyorsun 'gösteriş müptelası' diye? 13 uçak sende. Lüks hayat sende. Konvoylar dolusu otomobil yurt içinde yurt dışında sende. 22 yılda milleti fakir fukara koyup zenginlerin partisi olmak sende. Fakirle fukarayla dalga geçen partili sende. Dolar milyarderleri sende. Zindanlar bizim, saraylar senin, gösterişli olan biz öyle mi? Kıskandın mı? Seni sarayın züppesi seni!" demiş ve erken seçim çağrısı yapmıştı.

Özkan'ın paylaşımını alıntılayan AKP Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı ise, kendisine sinkaflı bir küfürle cevap vermişti.

"'o*** ç***' ile 'o***nun ç***' arasında büyük fark vardır. Birincisinde sıfat kişiye ikincisinde anneye aittir. Bizim düşüncemizde anne kutsaldır. Ancak müptezel Tuncay Özkan'nın dilinden dökülen salyalar ancak "o*** ç***'ndan sadır olabilir. Alçak herif" diyen Nazırlı hakkında herhangi bir soruşturma açılıp açılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.