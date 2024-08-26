Sosyal medyada gündem olmuştu: Saray'dan 'Erdoğan'ın imzasının bulunduğu resmi evrak' iddiasına yanıt

Yayınlanma: 26.08.2024 - 15:53

Güncelleme: 26.08.2024 - 15:54

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) sosyal medyada "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının bulunduğu resmi evrak" başlığı altında paylaşılan görsellere ilişkin açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların FETÖ'nün propaganda hesaplarından yapıldığı ve görselin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

DMM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Terör örgütü FETÖ'nün propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görsellerin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının bulunduğu resmi evraka ait olduğu iddiası doğru değildir. Söz konusu görselin FETÖ terör örgütünün propaganda hesapları aracılığıyla sosyal medyaya servis edildiği ve geçtiğimiz yıllarda da dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."