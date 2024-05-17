Sosyalleşmek için temel ihtiyaçlarından kesinti yapıyorlar: Öğrenciler zorda
21 yaşındaki gencin sözleri üniversitelilerin yaşadığı zorluğa ayna oldu: “Et yiyemiyorum, sebze de pahalı. Sinemaya gitmek istesem, o gün başka hiçbir şeye para harcamıyorum.”
Türkiye’de yaşanan ekonomik krizin etkisi öğrencilere de ağır bir şekilde yansıyor. Yurdumuzda neredeyse her şeye zam gelirken öğrencilerin aldığı burslar yerinde sayıyor. Öğrenciler aldıkları KYK ücretiyle geçinemiyor. Temel ihtiyaçlarını zor karşılayabiliyor. Öğrencilerin kültür ve sanat aktivitelerine bütçe ayırabilmek için ise temel ihtiyaçlarından kısmaları gerekiyor. ODTÜ ve Ankara Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler sorunlarını Cumhuriyet’e anlattı.
"KAHVE İÇMEK LÜKS"
ANKARA ÜNIVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ Ö.D.Z. (22): “KYK
bursu alıyorum. Ailemden
harçlık almak ve başka bir
kurumdan daha burs almak
durumundayım. Geçinemiyorum.
Ailemden harçlık almasam evimin
kirasını ödeyemiyorum. Temel
ihtiyaçlarımdan çoğunu babam
sayesinde karşılayabilsem de
ekstra hiçbir şey yapamıyorum.
Sadece kirayı, mutfak alışverişini
ve faturaları ödeyebiliyorum.
Ekonomik koşullar yüzünden
kendime yönelik hiçbir şey
yapamıyorum sadece hayatta
kalmaya çalışıyorum. Üzerimde
büyük bir gelecek kaygısı
hissediyorum. Umutsuzum ve
çalışmak istiyorum. Çalışırsam
da akademik başarım kötü
etkileniyor.”
ANKARA ÜNIVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ AZERBAYCAN UYRUKLU ÖĞRENCİ F.G. (21): “Eskiden ailemden 3 bin lira alıyordum ve çok rahat geçiniyordum. Şu an 10 bin lira alıyorum ona rağmen fazlasıyla zorlanıyorum. Dışarıda bir kahve içmek benim için lüks hale geldi. Bir gün içtiğimde ikinci gün içmemeye çalışıyorum. Bir kitap alacaksam ya arkadaşlarımla ortaklaşa alıyorum ya da öğretmenlerimden istemek zorunda kalıyorum.”
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ E.A. (23): “KYK
kredisi alıyorum ama ailemden de
harçlık almak zorundayım. KYK
ile birlikte temel ihtiyaçlarımı
karşılamam imkânsız. 2 bin
lira bence çok düşük. Kültürel
etkinliklere katılabilmek için
temel ihtiyaçlarımdan kısmam
gerekiyor.”
"PARA KİRAYA GİDİYOR"
ANKARA ÜNIVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ A.E.Ç. (21): “KYK’den
kredi ve zorunlu olarak ailemden
harçlık alıyorum. Yoksa 2 bin
lirayla geçinmek mümkün değil.
Ankara’da normal insanların açlık
sınırının altında bir parayla tek
başıma yaşamaya çalışıyorum.
Marketlere gidip bir şey almaya
insanın eli bile değmiyor. Et
yiyemiyorum, sebze de pahalı.
Kiralar da çok artıyor. Aldığım
paranın yarısı kiraya gidiyor,
faturalarım var. Sinemaya gitmek
istesem, o gün başka hiçbir
şeye para harcamıyorum. Eğer
sosyalleşeceksem önümdeki iki
haftayı düşünmem gerekiyor.”
ODTÜ ÖĞRENCİSİ M.E.K.
(21): “Güncel koşullarda KYK
kredim yurt ve yemekhane
masrafımı bile karşılamaya
yetmiyor. Üstelik okul
yemekhanesi de yalnızca iki
öğün yemek çıkarıyor, hatta
hafta sonları çıkarmıyor bile.
Siyasi iktidarın üniversite karşıtı
politikaları hem eğitimde hem de
sosyal yaşamda kendini çok yoğun
bir şekilde hissettiriyor. Okuldaki
kültürel faaliyetler usulsüz
biçimlerde iptal ediliyor, sermaye
müfredatlara sürekli müdahil
olmaya çalışıyor ve bunu bilim
düşmanı diğer politikalar izliyor.”
ODTÜ ÖĞRENCİSİ E.F.Ç.
(22): “Öğrencinin gündelik
harcayabileceği masraflar rasgele
tarihlerde zamlanabilirken KYK
yıllık olarak düşük bir oranda
artıyor. Yargının ve ordunun
büyük oranda tasfiyesiyle birlikte,
akademi bugün kalan son kaledir.
Siyasi iktidar, bu tehlikenin önüne
geçmek için öğrencilerin gündelik
yaşantısından akademik başarısına
kadar engel olabileceği her alanı
tutmaya çalışıyor.”
ODTÜ ÖĞRENCİSİ BARTU
YALÇIN (19): “Markete her
girdiğimde başka bir kalem hesap
yapıyorum, buna rağmen gelirimde
bir oynama yok. Öğrencinin bursla
ayakta durması imkânsız. Prestijli
okullarımıza yıldızını veren
hocaların kaçtığını görüyoruz,
nitelikli profesörlerimizi
yurtdışındaki okullara
kaptırıyoruz. Yalnızca akademik
alanda değil, yerleşkelerimizde
sosyal kısıtlamalar var. Bu
baskıcı politikadan ne kadar
olunabiliyorsa o kadar rahatsızım.”
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