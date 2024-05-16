Üniversitede tartışmalı ‘eş’ ataması: Şube müdürü yapıldı

ODÜ gerçekleşen ‘eş’ ataması, tartışma konusu oldu. Üniversite Genel Sekreteri Serkan Yalkın’ın KYK müdürü eşi, ODÜ’ye geçişi sağlanarak şube müdürü yapıldı.

İHA
Yayınlanma: 16.05.2024 - 17:05
Üniversitede tartışmalı ‘eş’ ataması: Şube müdürü yapıldı
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Ordu Üniversitesi’nde (ODÜ) Genel Sekreteri Serkan Yalkın’ın, KYK Yurdu Müdürü olan eşi Melek Yalkın’ın, Rektör Prof. Dr. Orhan Baş’ın imzasıyla, KYK’dan ODÜ’ye geçişi sağlandı. Kurum değişiminin ardından Melek Yalkın, görevlendirme ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda Şube Müdürü olarak göreve atandı. 

Söz konusu atama, ‘liyakatsiz atama’ ve ‘kayırmacılık’ eleştirilerine yol açtı.

“İSPAT EDİLSİN GÖREVİ BIRAKIRIM”

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, yapılan işlemin yasal olduğunu savundu. Rektör Baş, “Ben öğretim üyelerini atarken, ‘hangi öğretim üyesini istiyorsunuz?’ diye dekanlıktan yazı istiyorum. Dekanlık yazı yazıyor ve öğretim üyesini alıyoruz. Dekanlık istemese, ihtiyaç olmasa biz alamayız ki. 4 kuruldan oluru geçen yazıyı ben YÖK’e gönderdim. Araştırılsın, bu kurullardan bir tanesinin olumsuz verildiği ispat edilsin, ben görevi bırakırım. Şeffaf, hukuki ve ahlaklı işler yapıyoruz” dedi.

“KARŞI BİNAYA ATAMADAN İBARET”

Genel Sekreter Serkan Yalkın ise, eşinin Kredi Yurtlar Kurumu’nda (KYK), üniversite kampüsünün içerisindeki yurdun 7 yıldır kadrolu müdürü olduğunu belirtti. Yalkın, “Durum, yurdun karşısındaki kütüphanedeki bir daire başkanlığının altına bir alt kadroya şube müdürü olarak geçmesinden ibaret. Biz de kütüphanelerden sorumlu şube müdürlüğü diye bir müdürlük yok. Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı var. Zaten bütün kütüphanelerden de bu daire başkanlığı sorumlu. Bunun altında da şubeler var, eşim de orada şube müdürü” diye konuştu.


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