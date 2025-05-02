Sovyet uzay aracı 'Kosmos 482' kontrolden çıktı: Dünya’ya düşmesi bekleniyor

Yayınlanma: 02.05.2025 - 12:47

Güncelleme: 02.05.2025 - 12:47

1970’li yıllarda Sovyetler Birliği tarafından Venüs’e gönderilmek istenen ancak başarısız olan uzay aracı Kosmos 482’nin, önümüzdeki günlerde kontrolsüz bir şekilde Dünya’ya düşeceği açıklandı. Uzmanlar, ciddi bir risk bulunmadığını belirtiyor.

Venüs’e iniş göreviyle 1972 yılında fırlatılan Sovyet yapımı Kosmos 482 uzay kapsülü, roket arızası nedeniyle Dünya yörüngesini terk edememişti. Yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki kapsülün 10 Mayıs civarında atmosfere giriş yapması bekleniyor.

Hollandalı gökbilimci Marco Langbroek, kapsülün rotasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Risk sıfır değil ama ciddi bir tehlike de beklemiyoruz. Meteor düşmesi kadar nadir ve etkisi düşük bir olay. Atmosferde tamamen yanabilir” dedi.

DÜŞME NOKTASI BELİRSİZ OKYANUS İHTİMALİ YÜKSEK

Uzmanlar, uzay enkazının kuzeyde Londra ve Edmonton (Kanada), güneyde ise Güney Amerika’nın en güney ucu Cape Horn arasında bir yere düşebileceğini öngörüyor. Ancak okyanusa düşme ihtimali oldukça yüksek.

Langbroek’in değerlendirmesi, gökyüzünden düşen bu tür nesnelerin yılda birkaç kez yaşanan doğal olaylara benzediğini ortaya koyarken, kamuoyuna paniğe kapılmama çağrısı da yapıldı.







