Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Sowix' soruşturması: 1'i çocuk 2 kişi tutuklandı

'Sowix' soruşturması: 1'i çocuk 2 kişi tutuklandı

30.09.2025 17:36:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
'Sowix' soruşturması: 1'i çocuk 2 kişi tutuklandı

Kişisel bilgilerine erişim sağlamak amacıyla "sowix" isimli yasa dışı sorgu sistemini kullandığı belirlenen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, yurttaşların kişisel bilgilerine erişim sağlamak amacıyla "sowix" isimli yasa dışı sorgu sisteminin kullanıldığı tespit edildi.

İlgili sorgu sistemini kullandığı iddia edilen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmada, gözaltına alınıp sulh ceza hakimliğine sevk edilen 6 şüpheliden 1'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 2'si hakkında tutuklama, 4 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildiği duyuruldu. 

Açıklamada, Milli İstihbarat Teşkilatı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen ortak çalışma sonucunda hazırlanan soruşturmaya titizlikle devam edileceği de belirtildi.

İlgili Konular: #Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı #erişim engeli #sorgulama

İlgili Haberler

Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı: Yargıtay'dan 'kişisel veri ihlali' kararı!
Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı: Yargıtay'dan 'kişisel veri ihlali' kararı! Yargıtay, herkese açık hesaptan alınan fotoğrafların paylaşılmasını "kişisel veri ihlali" saydı.
KVKK'den çocukların kişisel verileri için uyarı: Gizlilik ve güvenlik ayarlarını düzenleyiniz
KVKK'den çocukların kişisel verileri için uyarı: Gizlilik ve güvenlik ayarlarını düzenleyiniz KVKK, çocukların kişisel verileri için velilere ''Çocuğunuzun kullandığı akıllı cihazların gizlilik ve güvenlik ayarlarını düzenleyiniz" uyarısında bulundu.
Uzmanlar uyardı: 'Kişisel verilerinizi yapay zeka ile paylaşmayın'
Uzmanlar uyardı: 'Kişisel verilerinizi yapay zeka ile paylaşmayın' Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, son zamanlarda yapay zekaya sorulan sorularla ilgili içeriklerin telefonlarda gösterilmeye başlandığını söyleyerek, "Kişisel veriler, şirketler tarafından farklı alanlarda kullanılabiliyor" dedi.