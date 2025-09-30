'Sowix' soruşturması: 1'i çocuk 2 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, yurttaşların kişisel bilgilerine erişim sağlamak amacıyla "sowix" isimli yasa dışı sorgu sisteminin kullanıldığı tespit edildi.

İlgili sorgu sistemini kullandığı iddia edilen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmada, gözaltına alınıp sulh ceza hakimliğine sevk edilen 6 şüpheliden 1'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 2'si hakkında tutuklama, 4 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildiği duyuruldu.

Açıklamada, Milli İstihbarat Teşkilatı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen ortak çalışma sonucunda hazırlanan soruşturmaya titizlikle devam edileceği de belirtildi.