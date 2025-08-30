Uzmanlar uyardı: 'Kişisel verilerinizi yapay zeka ile paylaşmayın'

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, yapay zekaya sorulan sorularla ilgili içeriklerin telefonlarda gösterilmeye başlandığını belirterek, kişisel verilerin şirketler tarafından farklı alanlarda kullanılabileceğine dikkat çekti.

Topuzoğlu, günümüzde yapay zekanın iş hayatından günlük yaşama kadar her alanda kullanıldığını ifade ederek, “Bir metin, reklam hatta görsel ve videoya kadar yapay zeka hayatımızın her yerinde. Tabi yapay zeka deyince yüzlerce araç var ve bunların çoğu büyük şirketler tarafından hazırlanıyor. Günümüzde en değerli şey veri ve yapay zeka firmaları da bu yolla bir takım kişisel verilere ulaşıyor. Aslında bu güne kadar kişisel verilerin kullanıldığı yerler genellikle reklam alanıydı. Örneğin bir konuda konuştuk, hemen telefonda reklamlar çıkıyordu. Şimdi de yapay zeka üzerinden daha çok neler soruluyorsa o yönde reklamlar görülmeye başladı. Bu veriler işlenerek farklı alanlarda da kullanılabiliyor” dedi.

Topuzoğlu, yapay zekaya özel ve gizli bilgilerin verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Biz toplum olarak sohbet etmeyi seviyoruz ve bu günlerde yapay zeka ile çok fazla sohbet eden kişiler görüyoruz. Normalde bir insanla konuşurken evinizin adresini vermezsiniz ya da şifrenizi paylaşmazsınız, aynı şekilde özel ve gizli olabilecek bilgilerinizi de yapay zeka ile paylaşmamalısınız” ifadelerini kullandı.