Soyduğu evi yaktı, geri gelip bir kez daha soydu
Aydın’da soyduktan sonra ateşe verdiği eve yeniden gelen hırsız, bu kez de çalışan ustanın cep telefonunu çaldı. Aynı günde girdiği evi iki kez soyan hırsızın görüntüleri ise pes dedirtti.
Olay, Söke’nin Yenikent Mahallesi’nde meydana geldi. Kapısını tornavida ile açarak girdiği evden televizyon çalan ve sonra da evi ateşe veren hırsız F.O., aynı gün içerisinde eve tekrar gelerek bu sefer çalışan ustanın cep telefonunu çaldı.
Saatler önce soyduğu ve ateşe verdiği eve, elini kolunu sallayarak gelen ve çalışan ustanın cep telefonunu çalan şahsın görüntüleri evin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
YAKALANDI
Olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatan güvenlik güçleri kamera görüntülerinden tespit ettiği hırsızlık zanlısı F.O.’yu dün akşam saatlerinde yakaladı.
Zanlının emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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