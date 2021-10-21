Soyer: 2022’de kruvaziyer gemiler İzmir'e gelecek

21 Ekim 2021 Perşembe, 15:31

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Scott M. Oudkirk ve beraberindeki heyeti ağırladı. Scott M. Oudkirk, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin projelerini takip ettiklerini belirterek “İzmir Akıllı Kent çalışmaları yürütüyor. ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı ile irtibat halinde ikili ilişkileri geliştiriyor. Pandemi sonrası daha çok Amerikalının İzmir’e gelmesini bekliyoruz” dedi.

Başkan Tunç Soyer de beş yıldır kruvaziyer gemilerin rotasında olmayan İzmir'e ilk gemilerin 2022’de geleceğini belirtti. Gemi sayısını arttırmak istediklerini ifade eden Başkan Soyer, “İpek Yolu da çok önemli. İzmir bunun bir parçası. Bu dönemde dirençli kent olmakla ilgili çalışmalarımızı da hızlandırdık. Kentlerimizi felaketlere hazırlamalı ve dirençli bir kent olurken teknolojiyi kullanmalıyız. Demokrasiyi de dijitalleştirmeliyiz. Bunlar bizim önceliğimiz. Dijital İzmir Ansiklopedisi hazırladık. Burada 2 bin 500 ziyaret noktası bulunuyor. Acentelere tüm bu güzel noktaları sunuyoruz. Dünyada ise İzmir Ofisleri açıyoruz. Kentin sahip olduğu bu büyük potansiyeli paylaşıyoruz” dedi.