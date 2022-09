Soyer: Anı Evi başka bir gelecek hedefinin parçası

20 Eylül 2022 Salı, 14:10

İzmir Büyükşehir Belediye tarafından İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yılı anısına kente kazandırdığı “Kurtuluşumuzun 100. Yılı Anı Evi'' tarihi Yemişçizade Konağı’nda kapılarını açtı.

Milli Mücadele döneminin ruhunu yaşatacak bir deneyim merkezi olarak tasarlanan Anı Evi’nin Başkan Tunç Soyer’in ev sahipliğinde yapılan açılışına Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, 100. Yıl Anı Evi Komitesi Başkanı Ulvi Puğ, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri, muhtarlar, bağışçılar ve vatandaşlar katıldı.

SOYER: KÖKLERİNİZİ KAYBEDERSENİZ SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İNŞA EDEMEZSİNİZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Hafıza çok önemli. Öylesine bir hız çağında yaşıyoruz ki, sanki hayat bizle başlayıp biten bir şey gibi yaşanıyor. Değil. Arkamızda çok sağlam kökler var. Eğer köklerinizi kaybederseniz, sürdürülebilir bir gelecek inşa edemezsiniz. Yaşayacağınız gelecek köklerden beslenmezse çökmeye mahkûmdur. Ne zaman ki o kökleri fark edersiniz, hatırlarsınız, sahip çıkarsınız, işte o zaman geleceğiniz aydınlanır. Bizim yapmaya çalıştığımız şey bu. Bizden sonraki kuşakların aydınlık içinde yaşamasını sağlamak. Bu topraklar herkesi doyurmaya yetecek kadar bereketli ama ne yazık ki herkesi doyurmuyor. Yoksulluk, yoksunluk diz boyu… Hiçbirimiz bunu hak etmiyoruz. Göreceksiniz, el ele, güler yüzle, mutluluk içinde yaşayacağımız bir geleceği inşa etmemize çok az kaldı” dedi.

SOYER’DEN BAĞIŞ ÇAĞRISI

Anı Evi’ne 1914-1930 yıllarına ait dönemin ruhunu yansıtan her türlü eşyanın bağışlanabileceğini belirten Başkan Soyer, bugüne kadar bağışta bulunanlara teşekkür etti. Başkan Soyer sözlerini şöyle sürdürdü: “İzmir’in duyarlı vatandaşlarına sesleniyorum; elinizdekiler sadece sizin ailenizde, evinizde, sizin için bir hatıra olmakla kalmasın. Atalarınızdan kalan mirası İzmirlilerle, Türkiye’nin her yerinden gelecek insanlarla paylaşmak için çok uygun bir alan burası. Bağışlarınızı bekliyoruz. İzmir, tarihi boyunca Anadolu’ya ışık saçmış bir şehir. Anadolu’nun her daim öncülüğünü yapmış bir şehir. 9 Eylül’de de öyle yaptık, Türkiye’ye umut ışığı olduk. Türkiye’ye başka bir geleceğin mümkün olduğunu gösterdik. Anı Evi de o büyük hedefin bir parçası. Emek veren herkese teşekk&uum l;r ediyorum” dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ise kurtuluşun 100. yılında İzmir’in tarih yazdığını vurgulayarak “İzmir gerçekten de büyük bir organizasyon yaptı. Ben bu yaşıma kadar İzmir’de böyle bir kalabalık görmedim. Meyve veren ağaç taşlanır. 9 Eylül kentimiz için çok önemli, ülkemiz için de önemli” ifadelerini kullandı ve Başkan Tunç Soyer’e teşekkür etti.

100. Yıl Anı Evi Komitesi Başkanı Ulvi Puğ da “Cumhuriyet’in bir tek kurucusu, vatanın bir tek kurtarıcısı vardır, Gazi Mustafa Kemal Atatürk” dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanı Mihriban Yanık ise Anı Evi’ne dair bilgiler verdi.

İSTİKLAL SAVAŞI'NIN AŞAMALARINDAN KESİTLER

Anı Evi, Milli Mücadele döneminin ruhunu yansıtıyor. Odaları anı mekânları olarak tasarlanan yapının “Nadire Kabinesi”, “Yemek Odası”, “Savaşı Nasıl Kazandık”, “İşgal Odası”, “Atatürk ve Mücadele Arkadaşları Odası”, “Gölge Sergisi”, “Pencereden Görünenler Odası”, “Kahve Kültürü ve Okuma Odası”, “Bayrak Odası” ve “Sonsuz Anılar” gibi bölümleri bulunuyor. Anı evi, aynı zamanda yeşil-sürdürülebilir bir yapı olarak tasarlandı. Bahçesinde yer alan güneş panelleri ve su dönüşüm araçlarıyla enerji kullanımının yanı sıra çevre duyarlılığını da ziyaretçileriyle paylaşıyor.

TARİHİ YEMİŞÇİZADE KONAĞI'NIN DÖNÜŞÜMÜ

Konak'taki tarihe tanıklık eden yapılardan Yemişçizade Konağı, Kestelli olarak bilinen semtte bulunuyor. Yapı Alanyalı Konağı olarak da biliniyor. 19. Yüzyıl'da inşa edilen ve Yemişçizade ailesinden günümüze kalan konak, tavan süslemeleriyle dikkat çekiyor. Cumhuriyet’in ilk yıllarında tapu kadastro müdürlüğü ve askerlik şubesi olarak kullanılan konak, 1950-1969 yılları arasında Kestelli Kız Okulu olarak da faaliyet gösterdi. 2013 yılında Konak Belediyesi tarafından kamulaştırıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer çağrı yaparak konağın Anı Evi'ne dönüştürüleceğini duyurmuş ve tüm vatandaşlardan belge ve obje temini için başlatılan bağış kampanyasına katkı vermelerini istemişti. Kurtuluş Savaşı döneminden günümüze kalan belge ve objeler Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'ne (APİKAM) ulaştırıldı ve Kurtuluşumuzun 10 0. Yılı Anı Evi İzmirlilerin katkılarıyla oluşturuldu.