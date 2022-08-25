Soyer: Atamızın izinden yürümeye devam edeceğiz

25 Ağustos 2022 Perşembe, 09:02

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği, Kocatepe'den başlayıp İzmir'de sonlanacak 400 kilometrelik Zafer ve Anma Yürüyüşü etkinlikleri, Büyük Taarruz öncesi Türk ordusuna kucak açan Afyon Dereçine'de başladı. Yürüyüşün ilk etkinliği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ ve tarihçi Prof. Dr. Ergün Aybars'ın konuk olduğu “Barış ve Türkiye” söyleşisi oldu. Söyleşi Dereçine Belediyesi tarafından meclis kararı alınarak 9 Eylül Meydanı adı verilen alanda yapıldı.

BAŞKAN SOYER: GÖRECEKSİNİZ HEPSİNİ AŞACAĞIZ

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir barış insanı olduğunu belirten Tunç Soyer, “Biz yalın ayak ölüme koşan, canını kanını dökerek memleketi bizlere bırakan ataların evlatlarıyız. Onların çektikleri yanında bizim bugün çektiklerimiz ne ki… Elbette bunları da atlatacağız. Çünkü Atamızın izinden yürümeye devam edeceğiz. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılını demokrasi, adalet, özgürlük ve barışla taçlandıracağız” diye konuştu. Bu bereketli toprakların üzerinde yaşayan herkesi refahla buluşturacak güce sahip olduğunu belirten Soyer sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeter ki hırsızlık, haramilik olmasın. Atalarımızın izinde bu akşam yürümeye başlayacağız. Atalarımızın bıraktığı mirasa sahip çıkmak ve bizden sonraki kuşaklara aynen emanet etmek gibi bir soru mluluğumuz var. Bu milletin basiretli, sağduyulu, güzel insanları sizlere güveniyorum. Hep beraber çok daha güzel bir memlekette el ele, kol kola güler yüzle yaşayacağız. Göreceksiniz o memleketi hep beraber kuracağız. Yolumuz açık olsun.”

Tarihçi Prof. Dr. Ergün Aybars ise Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk'ün devriminin eseri olduğunu belirtti. İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ da “Bu vatanı kurtaran, bu Cumhuriyet’i kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Başkası çıkmaz” dedi.

DEREÇİNELİ DEDE VE NİNE TÜRK BAYRAĞINI TESLİM ETTİ

Söyleşinin ardından konuşan Afyon Dereçine Belediye Başkanı Ömer Yıldız, “Dereçine'miz bu çapta organizasyonu yapabilecek büyüklükte değil. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bu organizasyonun ev sahibidir. Burada yapılanların ev sahibidir. Sayın Tunç Soyer Dereçine'dir” ifadelerini kullandı. Dereçineli Naci Dede ve Lütfiye Bozkurt, 9 Eylül'de İzmir'e ulaştırılmak üzere kafilenin taşıyacağı Türk bayrağını yürüyüşçülerden Beyza Fincan ile Ümit Güner Dedeoğlu'na teslim etti. Lütfiye Bozkurt'un Atatürk ile ilgili okuduğu şiir büyük alkış aldı. Söyleşinin ardından sahneye önce DJ Yarkın Bora, sonra ise ünlü sanatçı Haluk Levent çıktı. Gece, Türk bayrakları eşliğinde hep bir ağızdan söylenen İzmir Marşı ile sona erdi.

Konserin ardından Dereçine’den Yeşilçiftlik’e düzenlenecek 8 kilometrelik halk yürüyüşüyle Zafer ve Anma Yürüyüşü başlayacak. Kafile geceyi Yeşilçiftlik’teki kamp alanında 100 yıl önceki savaş koşullarında; tam sessizlik içinde geçirecek.