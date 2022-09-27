Soyer: Başkan olarak değil Arnavut Mustafa Çavuş’un torunu olarak aranızdayım

27 Eylül 2022 Salı, 09:01

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 16’ıncı Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali kapsamında düzenlenen Balkan Kültür Gecesi'ne katıldı. Tarihi Havagazı Fabrikası’ndaki geceye Türkiye ile birlikte 12 ülkenin halk dansları ekipleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Kani Beko ile eşi Müberra Beko, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, ilçe belediye başkanları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, İzmir’deki Balkan derneklerinin temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

“İZMİR BARIŞIN VE HOŞGÖRÜNÜN ŞEHRİ”

Gecede konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bugün, yalnızca büyükşehir belediye başkanı olarak değil Piriştine’den Ege’ye yerleşen Arnavut Mustafa Çavuş’un torunu olarak aranızdayım. İzmir’imiz, bir Balkan Türkü olan benim dedeme, onun tüm kader arkadaşlarına ve biz torunlarına kucak açtı. Yaralarımızı sardı, can oldu. Biliyorum ki, demokrasinin beşiği olan bu coğrafyada ve şehrimizin cesur insanlarının yüreğinde çok güçlü bir maya var. O mayanın adı uyum. Bu yüzden İzmir, her daim barışın ve hoşgörünün şehri olmuştur. Demokrasinin tohumları buradan tüm dünyaya yayılmıştır” dedi.

“ATAMIZDAN DEVRALDIK”

Festivalin ilk kez Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla yapıldığını hatırlatan Başkan Soyer, “Yurtta sulh, cihanda sulh sözünün ete kemiğe büründüğü bu festivali Atamızdan devraldık ve İzmir’de bu büyük mirasın üzerine titriyoruz. Ne mutlu bize ki bugün bir kez daha Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali’nde bir aradayız. Yine çok renkliyiz, yine çok sesliyiz yine çok nefesliyiz... Ve birlikte yine çok güzeliz! Bu yıl Balkan coğrafyasından ve ülkemizden yüzlerce sanatçı ve çok sayıda vatandaşımız bu festivalde buluştu. Üstelik bu sadece bir festival değil. Buluşmamız, İzmir’in Ata’sına bağlılığını gösterdiği bir sadakat meydanıdır. Bu meydanda “bir ağa&cc edil; gibi tek ve hür” ve “bir orman gibi kardeşçesine” yaşamanın mümkün olduğunu bir kez daha gösteriyoruz. Çünkü burası, umudun yüzü İzmir” ifadelerini kullandı.

“İZMİR’İN MANEVİ HUDUTLARI YÜZ ÖLÇÜMÜNDEN DAHA BÜYÜKTÜR”

Başkan Soyer ayrıca şunları söyledi: İzmir’in manevi hudutları yüz ölçümünden daha büyüktür. Kendisi Anadolu’da olmasına rağmen İzmir aynı zamanda bir Balkan şehridir. Bu nedenle derin acılar yaşayarak yurtlarından koparılan Balkan kökenli vatandaşlarımızın sesi, sözü olmaya ve İzmir’in Balkan ruhunu yaşatmaya devam edeceğiz. Ve bu ruh sayesinde Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılını İzmir’den yükselen demokrasinin tatlı güneşiyle aydınlatacağız.”

Gecede Evrim Ateşler ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Mübadele Korosu da konser verdi.