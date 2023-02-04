Soyer: Bu kadim topraklardan dünyaya bizim de söyleyeceklerimiz var

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 13:12

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 13:16

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 15-21 Şubat 2023 tarihleri arasında “Geleceğin Türkiyesi’ni inşa ediyoruz” sloganıyla düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin yedi aydır süren hazırlık toplantılarında sona gelindi. 10 Ağustos ve 1 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenen ve kongrenin ilk safhasını oluşturan paydaş buluşmalarının ardından kongre çalışmalarında ikinci aşama uzman toplantıları, “Geleceği Görüyoruz” buluşması ile sona erecek. Son toplantı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde İzQ Girişimcilik Merkezi’nde başladı.

"HEYECAN VE UMUT VERİCİ BİR YOLCULUĞA ÇIKTIK"

Toplantının açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, uzun bir süredir sürdürülen iktisat kongresi çalışmalarının son derece heyecan ve umut verici bir yolculuk olarak devam ettiğini söyledi. Başkan Tunç Soyer, iktisat kongresi düzenleme gerekçelerine değindiği konuşmasında şunları söyledi: “Bizim açımızdan yola çıkışta üç temel motivasyon noktası vardı. Birincisi; yüz yıl önce daha İstanbul işgal altındayken, henüz Lozan müzakereleri tamamlanmamışken hatta kesintiye uğramışken, İzmir yangını üzerinden 5 buçuk ay geçmişken, Cumhuriyet kurulmamışken, büyük belirsizlikler varken, insanlar umutlarını yitirmişken, yeni kurulacak devletin iktisat politikalarını belirlemek üzere bir yolculuk başlatılıyor. Ankara'da meclis var ama Mustafa Kemal Atatürk ne kendi uzmanlarına ne meclise bu işi yapma yetkisi, sorumluluğunu bırakıyor. O karda kışta Türkiye'nin her yerinden delegeleri davet ediyor ve onlarla iktisat politikalarının belirlenmesi sürecini başlatıyor.”

ORTAK AKIL VURGUSU

Yüz yıl önce tamamen sivil bir inisiyatifle ortak akıl arayışının ortaya konduğuna dikkat çeken Başkan Soyer, iktisat kongresi çalışmalarını başlatırken ikinci motivasyon kaynaklarını da şu sözlerle açıkladı: “İkincisi ise bir araştırma şirketinin yaptığı araştırma. Araştırmada 18-30 yaş arasındaki gençlere 'Geleceğiniz için ne hayal ediyorsunuz' sorusu yöneltiliyor. Gençlerin yüzde 86'sı bir fikrinin olmadığını söylüyor. Bu bizi çok şaşırttı ve üzdü. Çünkü umudunu, hayalini kaybetmiş bir ülkede nasıl bir gelecek tasavvur edebilirsiniz? Şu anda da bir savaş sonrası ikliminde yaşanabilecek olumsuzluklara benzer şeyler yaşanıyor. Savaş sonrası ikliminde özgüven, umut kaybı vardı. Biz de bugünden bakarak geleceğe dair bir hayal, beklenti ortaya konmasını sağlayabilir miyiz kaygısıyla çalışmak istedik.”

“BİZİM DE SÖYLEYECEKLERİMİZ VAR”

Başkan Soyer, çalışmalardaki son motivasyon noktasını da küresel krizler olarak açıkladı. Soyer, “İnsanların yüz yüze kaldığı küresel krizler, iklim, gıda, enerji krizi var. Tüm bunlar bizim de izlediğimiz gelişmeler ama bu kadim coğrafyadan bütün bu krizlerle ilgili bir ses çıkmaz mı? Sadece duyup, dinleyip, kopyala yapıştır mı yapılır? Bizim söyleyecek bir şeyimiz yok mu? Bizim bu dünyaya vereceğimiz ilham olamaz mı? Bu üç motivasyon noktası bizi bu yolculuğa çıkardı. Kazım Karabekir Paşa 'Biz mazimizden değil istikbalimizden mesulüz' diyor. Biz de sadece yapacağımız köprüleri, yolları, kanalları değil iyi tasarlanmış bir geleceği de miras bırakabiliriz. Heyecanımızı paylaştığınız için, verdiğiniz katkılar için teşekkür ediyorum” diye konuştu.