Soyer: Deprem bölgesine küçük büyükşehir belediyesi kuracağız

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 14:28

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 15:39

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, deprem felaketiyle sarsılan kentlerin sivil toplum kuruluşları ve hemşehri dernekleri ile bir araya geldi. Meclis salonundaki toplantıda, afet bölgesine yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Başkan Tunç Soyer, sivil toplum örgütlerinin acil ihtiyaçlar ve yapılması gerekenlerle ilgili önerilerini dinledi. Toplantıda koruyucu aile, depremzedelere iş verilmesi, psikolojik destek gibi konular ön plana çıktı.

'ÇOK AĞIR BİR TABLO VAR'

Afet bölgesinde çok ağır bir tablo olduğunu ifade eden Başkan Tunç Soyer, enkaz arama kurtarma çalışmalarında geç kalındığını vurguladı. Başkan Soyer, “Bunu suçlamak için söylemiyorum. Bu gerçeğin tespiti. 1999 yılında yaşadığımız Gölcük depreminde devletin hızını görüyoruz. Asker ilk anda felaket bölgesine girdi. İzmir depreminde ilk 4. dakikada İzmir Büyükşehir ekipleri enkazda çalışmaya başlamıştı” dedi.

4 İLDE KOORDİNASYON MERKEZİ

Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ta koordinasyon merkezi kuracaklarını belirten Başkan Soyer, “Kentimize nasıl sahip çıkıyorsak deprem bölgesine de o kadar sahip çıkacağız. Hatay Belediyesi depremden dolayı çöktü ve hizmet üretemiyor. Bölgedeki çalışmaları AFAD mı yapacak? Onların bu konuda teknik ekipleri, malzemesi yok. AFAD bir çatı ama altı boş. Onu biz dolduracağız. Bu merkezler küçük büyükşehir belediyesi gibi çalışacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bin personelini göndereceğiz. Kurumsal kapasite içerisinde ne varsa orada konumlandıracağız. Ayrıca halkın sağlık hizmetlerine ulaşmasında çok ciddi sıkıntılar var, Bölgede dört noktada Eşrefpaşa Hastanesi’nin küçük bir modeli olan sağlık birimleri kuracağız” dedi.

'YARDIMLAR TEK MERKEZDEN GÖNDERİLMELİ'

Yapılan yardımların doğru adreslere gitmediğini sık sık hatırlatan Başkan Soyer, yardım toplayıp bölgeye gönderen sivil toplum örgütlerine önemli uyarılarda bulundu. Soyer, “Sizden talebimiz hiç kimse buradan yardım tırı, araç çıkarmasın. Siz bize oradaki ihtiyacı belirleyin. Doğru ihtiyacı tespit etmek bizim için önemli. Bunu da bilen sizsiniz. Sizin oradaki tanıdıklarınız bunu bilir. Tek merkezden yardımlar çıkmalı. İhtiyaçları belirleyin” diye konuştu.

'YARDIMLARI YERİNE ULAŞTIRALIM'

Yardımların yerine ulaşmasının çok önemli olduğuna değinen Başkan Soyer, “Bütün mesele o bir tek giden battaniyenin ona ihtiyaç duyan kişiye ulaşmasında. O bir tek battaniye gerçekten ihtiyaç duyana ulaşmıyorsa; göndermeyeceğiz. Bölgede koordinasyonu sağlayacak olan tek kent İzmir. Henüz kimse böyle bir çare üretmedi. Kaynağın dağılmasına, israf olmasına izin vermeyelim” diye konuştu.

'İŞİMİZ ZOR AMA BİZ DAHA ÖNCE YAŞADIK, GÖRDÜK'

İzmir depreminde olduğu gibi yeniden “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasını başlattıklarını anımsatan Soyer, “Bu uygulamayı bütün Türkiye'de başlattık. Türkiye'nin her yerinde depremzedeler istedikleri kentten ev kiralayacak. Bedelini de biz buradan ödeyeceğiz. Güç birliği yaparsak, dertlere derman oluruz. Yoksa verdiğimiz emeğin, faydası olmaz. Bu işbirliğini diri tutarsak, emekler boşa gitmeyecek. O zaman başımızı yastığa koyduğumuzda, işimizi yapmış olmanın huzuru ile yatabiliriz. Yoksa haram. İnsan içtiği sudan utanıyor. İşimiz zor ama biz daha önce yaşadık, gördük. Türkiye’de bunu bizden daha iyi yapacak kimse yok. Bunu başarırız. En iyisini yapacağız. Hiç kuşkunuz olmasın. Burada yatıp kalkacağız. Çare üretmeye çalışacağız. Bir birimize inanıp güveneceğiz. Destek vereceğiz. Yeter ki oradaki insanlarımıza bir an önce en iyi hizmeti götürebileli m” ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremin 102’nci saatinde Hatay'da yer alan Melek Apartmanı’ndan bir yurttaşı daha enkaz altından kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde binlerce insanın yaşamını yitirdiği depremin ilk anlarından itibaren arama kurtarma ekiplerini afet bölgesine gönderen İzmir Büyükşehir Belediyesi, enkaz altındaki canları kurtarmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremin en ağır yaşandığı Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Mustafa Kemal Mahallesi 597 sokakta yer alan Melek Apartmanı’ndan Yusuf Şahin isimli kişiyi enkaz altından kurtardı. Yusuf Şahin hızla hastaneye sevk edilirken ekipler aynı apartmanda yaşam belirtisi veren diğer kişileri kurtarmak için çalışmalarına devam ediyor.