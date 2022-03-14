Soyer: Doktorlarımızı hiçbir yere göndermeyeceğiz

14 Mart 2022 Pazartesi, 11:04

İzmir Büyükşehri Belediye Başkanı Tunç Soyer, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doktorlar için “Giderlerse gitsinler” sözlerine gönderme yapan Başkan Soyer, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün #14 MartTıpBayramı Doktorlarımızı hiçbir yere göndermeyeceğiz. Daha adil ve güvenilir çalışma şartlarına sahip olmaları için birlikte mücadele edeceğiz. Gece gündüz her koşulda bizler için özveriyle çalışan tüm sağlık emekçilerimizin #14MartTıpBayramı kutlu olsun.”