Soyer: Doktorlarımızı hiçbir yere göndermeyeceğiz
İzmir Büyükşehri Belediye Başkanı Tunç Soyer, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında yayımladığı mesajda, “Doktorlarımızı hiçbir yere göndermeyeceğiz. Daha adil ve güvenilir çalışma şartlarına sahip olmaları için birlikte mücadele edeceğiz “dedi.
İzmir Büyükşehri Belediye Başkanı Tunç Soyer, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doktorlar için “Giderlerse gitsinler” sözlerine gönderme yapan Başkan Soyer, şu ifadeleri kullandı:
“Bugün #14 MartTıpBayramı Doktorlarımızı hiçbir yere göndermeyeceğiz. Daha adil ve güvenilir çalışma şartlarına sahip olmaları için birlikte mücadele edeceğiz. Gece gündüz her koşulda bizler için özveriyle çalışan tüm sağlık emekçilerimizin #14MartTıpBayramı kutlu olsun.”
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