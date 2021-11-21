Soyer: Dolar almış başını gitmiş, Yapılacak tek bir şey var...

21 Kasım 2021 Pazar, 09:55

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Başka Bir Tarım Mümkün” projesi kapsamında, kırsal kesimde üreticinin yerel tohum ekerek toprağıyla barışmasını sağlıyor. Son olarak Tire’nin Kazantepe mevkiinde Nevzat Eldem’in tarlasına yerli üretimin simgesi atalık karakılçık buğdayı ekimi gerçekleştiren Soyer, ‘Kurda, kuşa, aşa’ diyerek karakılçık buğdayı tohumu serpti. Başkan Soyer, Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle tarım politikasını değiştiren Nevzat Eldem’i doğru bir tarım politikası uyguladığı için tebrik etti.

"DOĞRO YOLDA GİDİYORUZ"

Türkiye’nin içerisinde bulunduğu ekonomik durum itibariyle yangın yeri olduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Dolar, döviz, Euro almış başını gitmiş. Yoksulluk deseniz iç karartıcı ve büyük bir belirsizlik olarak önümüzde duruyor. Yapılacak tek bir şey var o da üretmek. Neyi üreteceğimize doğru karar vermek. Hem kuraklıkla hem yoksullukla mücadele etmek için bu toprakların doğasına, bereketine uygun karakılçık ekimi yapıyoruz. Çok gururluyum, mutluyum. Nevzat Bey de kıymetli bir adım attı ve bir çok üreticimize örnek oldu. Toprağa yatırım yapmanın çok zor olduğunu biliyorum ama gelecek kuşakların toprağı sevmeleri için ısrarla devam etmek zorundayız. Doğru yolda gidiyoruz. Bunu örnekleriyle de görüyoruz” dedi.

"ÜRÜNÜMÜ İKİ KATINA SATTIM"

Başkan Tunç Soyer’in kuraklık ve yoksullukla mücadele üzerine temellenen İzmir Tarımı stratejisi doğrultusunda, çok su tüketen silajlık mısır ekerken karakılçık buğdayına dönen Nevzat Eldem ise “Tire’de 15 senedir tarım faaliyeti içerisinde bulunmaktayım. Bugüne kadar mısır silajı, yem bitkileri üretiyordum. Geçen sene Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı ‘Başka Bir Tarım Mümkün’ projesine dahil oldum. Büyükşehir’in destekleriyle mısır yerine, karakılçık ektim. Sulama tasarrufu açısından çok faydası oldu. Susuz bir tarım yapmış oldum. Doğal üretim yoluyla verimim de çok yüksek oldu” dedi. Eldem, “50 bin metrekarelik alanı silajlık mısırdan, karakılçık buğdayına çevirdim ve elde ettiğim buğdayı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi Baysan AŞ’ye TMO’nun açıkladığı fiyatın 2 katına sattım ve aynı alandan 30 bin kilogram saman elde ettim. Yüzde yüz karla ürünümü aldılar ve onların sayesinde iyi para kazandım. Başkan Soyer’e bizi doğru yönlendirdiği için teşekkür ediyorum” diye konuştu.