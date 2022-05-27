Soyer: Dünyayı İzmir ile buluşturmak istiyoruz

27 Mayıs 2022 Cuma, 09:21

İZFAŞ tarafından düzenlenen 10. Olivtech Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı ile 11. Ekoloji İzmir Fuarı’nın açılış töreni yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Küçük üreticinin doğduğu yerde doymasını sağlayacak tarım politikaları uyguluyoruz. Küçük üreticimizi dünyayla buluşturmak, dünyayı İzmir ile buluşturmak istiyoruz” dedi.

Gıda güvenliği, sağlık ve tarımın birbiriyle bağlantısının önemine değinen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer açılış töreninde şöyle konuştu:

“İki fuarı yaparken ekolojinin tarımla olan bağlantısını gün ışığına çıkartmak istiyoruz. Küçük üreticinin doğduğu yerde doymasını sağlayacak tarım politikaları uyguluyoruz. Küçük üretici toprağından uzaklaşıp üretimden vazgeçtiğinde ülke yoksullaşmaya başlar. Kendi kendine yetemez. Çare küçük üreticiyi ihracatçı yapmaktan geçiyor. Uluslararası çalışmalarımızın nedeni küçük üreticiyi ihracatçı haline getirmektir. Bu konuda desteğe ihtiyaçları var. Küçük üreticimizi dünyayla buluşturmak, dünyayı İzmir ile buluşturmak istiyoruz. Kadim kültürümüze ait 5 temel üründen ilki zeytin, ikincisi meyve, üçüncüsü tahıl, dördüncüsü mera hayvancılığı ve beşincisi kıyı balıkçılığı. Üreticimizin hayat iksiri denilen ölümsüz ağaçtan çıkardığı zeytinyağı ve diğer ürünlerin dünyada eşi benzeri yok. Ancak hak ettiği değeri maalesef şu an itibariyle göremiyor. Bugün fuarımıza Almanya, Cezayir, Fas, İspanya, İtalya Libya ve Tunus’tan katılımcılar geldi. Küçük üreticilerin ürünlerini uluslararası alanda pazarlama imkanlarının açıldığı bir fuar olmasını diliyorum.”

BULUŞMA NOKTASI “OLİVTECH”

Adana, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kilis, Mersin, Muğla, Tekirdağ’dan ve yurt dışından Libya ile Fas’dan firmaların yer alacağı Olivtech’e; Almanya başta olmak üzere, Cezayir, Fas, Hollanda, Irak, İspanya, İran, İtalya, Libya, Rusya ve Tunus’tan ziyaretçiler bekleniyor. Ünlü şeflerin katılacağı mutfak performansları gerçekleştirilecek Olivtech’te çok sayıda üretici, ithalatçı, distribütör, şef, gıda sektörü profesyonelleri, şişe ve ambalaj üreticileri, makina üreticileri, zincir süpermarket alım heyetleri, zincir otel satın almacıları ve tüm sektörel ziyaretçiler bir araya gelecek.