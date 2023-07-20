Soyer duyurdu: Buca Cezaevi arazisini ranta açacak tüm işlemler durduruldu

Yayınlanma: 20.07.2023 - 18:03

Güncelleme: 20.07.2023 - 18:03

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yıkılan Buca Cezaevi arazisinin yeşil alan olarak kente kazandırılması yönündeki çalışmaları sürerken mahkemeden önemli bir karar daha çıktı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın araziyi yapılaşmaya açmak için attığı adımlar sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hukuk yoluna başvurmasıyla başlayan süreçte önemli bir gelişme yaşandı.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin rezerv yapı alanı olarak belirlenen alan için açtığı yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen karara itiraz eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın talebini reddetti.Mahkemece yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen kararda yasaya aykırılık bulunmadığı belirtildi.Bakanlığın itirazının reddine kesin olarak oy birliğiyle karar verildi.

“ARAZİYİ RANTA AÇAN BAKANLIK PLANLARININ YÜRÜTMESİNİ DURDURDU”

Mahkemeden çıkan kararla ilgili açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Mahkeme, araziyi ranta açan Bakanlık planlarının yürütmesini durdurdu.Buca Cezaevi’nin kapanmasından sonra, halka ait araziyi İzmir’in 100’üncü kurtuluş yıl dönümü olan 9 Eylül 2022 tarihinde İller Bankası’na sattılar.Bu araziyi kamusal kullanıma açmak yerine binalarla doldurmak istediler.Çevre Bakanlığı yerle ilgili imar planı yapma yetkisine sahip olmak için hukuku yok sayarak alanı rezerv yapı alanı ilan etti.Daha sonra bu karara dayanarak arazinin yüzde 85'inde toplam 70 bin metrekare inşaat yapılmasını sağlayan imar planı yaptı.İzmir halkı, İzmir halkının seçilmiş temsilcileri olan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP'li meclis üyeleri olarak yapılan tüm bu işlemlerin hukuksuz olduğunu defalarca dile getirdik.Sadece söylemekle kalmadık ve halkı hiçe sayan, hukuk dışı bakanlık planlarının iptali için dava açtık.Buca cezaevi arazisini rezerv yapı alanı ilan eden bakanlık kararının iptali için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan davaya bakan İzmir 6’ncı İdare Mahkemesi, eski cezaevi alanının rezerv yapı alanı ilan edilmesine ilişkin bakanlık kararının yürütmesini durdurdu.Bakanlığın, arazide plan yapma yetkisine sahip olmak için yaptığı rezerv yapı alanı ilan kararının yürütmesi durdurulunca, bu karara dayanarak imar planı yapma yetkisi dayanaksız kaldı.Buca cezaevi arazisini inşaata, ranta açan Çevre Bakanlığı planına karşı Buca Belediyesi ile CHP Grubu olarak açtığımız davada yürütmenin durdurulmasına karar verildi.Davaya bakan İzmir 3’üncü İdare Mahkemesi bakanlık planlarının kamu yararına ve hukuka aykırı olduğunu tespit ederek bakanlık planının yürütmesini durdurdu” dedi.

“BUCA CEZAEVİ ARAZİSİ HALKINDIR VE TÜMÜYLE YEŞİL ALAN OLMALIDIR”

Başkan Tunç Soyer, özetle Buca Cezaevi arazisinin inşaata ve ranta açılmasını isteyen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın tüm işlemlerinin yürütmesinin mahkemelerce durdurulmuş olduğunu vurgulayarak “Tüm zorluklara ve bilinen nedenlere rağmen hukuka olan inancımızı koruyarak, haksızlıklara karşı hak, hukuk ve adalet mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz.Buca Cezaevi arazisi halkındır ve tümüyle yeşil alan olmalıdır” diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR VE BAKANLIK ARASINDAKİ YAKLAŞIM FARKI

İzmir Büyükşehir Belediyesi alan için “Buca Özgürlük Parkı” projesi hazırladı.Proje ile şehrin merkezinde yer alan ve yıllardır boş bir şekilde bekleyen 69 bin metrekarelik alanın, birçok farklı işleve sahip bir parka dönüştürülerek İzmirlilerin kullanımına açılması hedefleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yıkılan Buca Cezaevi alanının ticaret ve konut alanına dönüştürülmesi için imar planı hazırlamıştı.







