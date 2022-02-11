Soyer: En karanlık anda Buca Metrosu’yla umut ışığı yakacağız

11 Şubat 2022 Cuma, 06:15

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) koordinasyonunda yapılan çevrim içi toplantıda İzmir’in iş insanları ve sanayicileriyle bir araya geldi. Toplantıda iş dünyasının güncel sorunlarının yanı sıra ülke ve kent gündemi de masaya yatırıldı. Toplantıda soruları yanıtlayan Başkan Tunç Soyer, 11 CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanının yaptığı ortak kamuoyu açıklamasına değinerek “Üç ana başlık var; yol, ekmek ve su. Yerel yönetimlerin toplu ulaşımda mazot kullanımında KDV ve ÖTV istinasına ihtiyacı var. Aynı şekilde su üretiminde bizim ciddi bir maliyetimiz de elektrik giderleri. Elektrik tarifelerindeki olağanüstü yükseliş çok büyük bir mağduriyet yaratıyor. Üçüncü talebimiz ise ekmekle ilgili. Halk Ekmek uygulamasında da Toprak Mahsulleri Ofisi’nden aldığımız un ve lojistiğiyle ilgili bazı indirimlere ihtiyaç var” dedi.

EKONOMİK KRİZE RAĞMEN

Buca Metrosu yatırımı hakkında konuşan Başkan Soyer, “14 Şubat’ta İzmir’e olan aşkımızı göstermek için Buca Metrosu’nun temelini atacağız. Buca Metrosu, İzmir tarihinin en büyük yatırımı. Ekonomik krize rağmen, tüm kurumlar döviz artışından sıkıntı yaşarken bunu yapıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi bunu yapmaya muktedir. Ancak bu, tesadüfen olan bir şey değil. Bir buçuk yıl çalışıldı ve 490 milyon Euro’luk bir konsorsiyum oluşturuldu. Bizim temel attığımız günden itibaren kurdeleyi keseceğimiz ana kadar finansman sıkıntımız yok. Öngörülen tarihte bitmemesi için hiçbir sebep yok. Bunun Türkiye için çok anlamlı bir adım olduğunu düşünüyorum. Krize rağmen Türkiye’nin belki de en büyük yatırımlarından birini gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

İŞ İNSANLARINA DAVET

Tüm iş insanlarını Buca Metrosu’nun temel atma törenine davet eden Başkan Soyer, “Buca Metrosu günde 400 bin kişi taşıyacak. Bu, sahilden kentin içine dikey olarak yapılacak ilk metro hattı olacak. İzmir’in en kalabalık ilçesinin trafiğini rahatlatacak. Bu sayede lastik tekerlekli araçlarımızın çok büyük bir bölümünü geri çekme fırsatı bulacağız. Bu da yılda 48 milyon Euro’luk bir tasarruf sağlayacak. Borcun vadesi bitmeden finansmanını sağlamış olacağız. Buca Metrosu’nu tamamen kendi kaynaklarımızla, tek kuruş almadan tamamlayacağız. Türkiye’de herkesin en çok karardığı anlarda bir umut ışığı yakacağız” dedi.

KİMLER KATILDI?



Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Küçükkurt ve yönetim kurulu üyeleri, İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, Ege Yönetim Danışmanları Derneği (EgeYDD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Gültekin ve yönetim kurulu üyeleri, Ulukent Sanayicileri Derneği (USAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Telcioğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.