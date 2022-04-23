Soyer: Kılıçdaroğlu on milyonların sesi oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriğinin kesilmesiyle ilgili “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu‘na on milyonların sesi olduğu için teşekkür ederim” dedi.

cumhuriyet.com.tr
23 Nisan 2022 Cumartesi, 10:23
Soyer: Kılıçdaroğlu on milyonların sesi oldu
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verdi. Soyer paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

“Ülkemiz; enerji ve gıdada hiç olmadığı kadar dışa bağımlı hale geldi ve yoksulluk, tarihin en yüksek seviyelerine çıktı. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na on milyonların sesi olduğu için teşekkür ederim.”


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

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