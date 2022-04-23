Soyer: Kılıçdaroğlu on milyonların sesi oldu

23 Nisan 2022 Cumartesi, 10:23

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verdi. Soyer paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemiz; enerji ve gıdada hiç olmadığı kadar dışa bağımlı hale geldi ve yoksulluk, tarihin en yüksek seviyelerine çıktı. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na on milyonların sesi olduğu için teşekkür ederim.”