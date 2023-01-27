Soyer: Günü kurtarmaya değil geleceği tasarlamaya hazırlanıyoruz

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 15:38

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 15:38

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından “Geleceğin Türkiyesi’ni inşa ediyoruz” sloganıyla 15-21 Şubat tarihlerinde düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin Yüksek İstişare Kurulu ikinci kez bir araya geldi. Arkas Holding’in katkılarıyla Swissotel’de düzenlenen toplantıya Türkiye’nin önde gelen iktisatçıları, bilim insanları ile iş dünyası, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Başkan Tunç Soyer toplantının açılış konuşmasında aylardır sürece katkı koyan herkese teşekkür etti. Başkan Soyer, “Çok heyecanlıyız. Bu yolculuğu başlatırken, heyecanımızın ne kadar paylaşılacağı konusunda kuşkuluyduk. Çünkü önce o heyecanın paylaşılması gerekiyor. Ama gördük ki işçisiyle, çiftçisiyle, akademisyeniyle tüm katılımcılarımız en az bizim kadar heyecanlı, en az bizim kadar hassasiyet ve titizlikle bu sürece katıldı. Şimdiye kadar 9 toplantı yaptık, her toplantımız 6-7 saat sürdü; kimse toplantıyı terk etmedi. İnanılmaz bir katılım oldu” şeklinde konuştu.

“SADECE GEÇMİŞİ DEĞİL, İYİ TASARLANMIŞ BİR GELECEĞİ BIRAKMAK İSTİYORUZ”

Başkan Soyer, “Yüzyıl önce kongre divan başkanı, ‘Milletimizin mazisinden değil, istikbalinden mesulüz’ diyor. Aslında bizim de niyetimiz bu oldu. Bugün herkes günü kurtarmakla meşgul ama geleceğe dair, vizyon, öngörü maalesef ortaya konmuyor. Bu kongrenin en temel vazifesi, aynı yüzyıl önce olduğu gibi bir geleceğe dair çalışılmış bir tasarım bırakmak olduğunu düşündük. Biz sadece geçmişi değil, iyi tasarlanmış bir geleceği bırakmak istiyoruz. O nedenle yapılan çalışmanın ana hedefi geleceğe dair bu topraklarda yaşayan insanların nasıl bir dünyayla karşılaşacaklarını, karşılaştıkları dünyayla nasıl çözümler üreteceklerini bugünden öngörmeye çalışmak. Bu köklü medeniyetlerin yeşerdiği coğrafyadan dünyaya ilham verecek şeyler ortaya koymalıyız diye düşündük” diye konuştu.

“YÜKSEK İSTİŞARE KURULU KONGRENİN DİBACESİNİ (ÖNSÖZ) YAZACAK”

Yüksek İstişare Kurulu'nun önemine değinen Başkan Soyer, “Yüksek İstişare Kurulu’nun bizim açımızdan çok temel fonksiyonları var. Birincisi İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin dibacesini yazmak. 21 başlık altında 189 karar var, 54 ilke var. Bütün bu kararların bir dibacesi olacak. O dibaceyi yazmayı bu kurul üstlensin istedik. İkincisi, kongrenin gidişatıyla ilgili son dönemeçte yol göstermek. Sonuncusu ise bu kongrenin sonuçlarının takibini yapmak” dedi.

(Prof. Dr. İlber Ortaylı)



“TAKİPÇİSİ OLMAYA KARARLIYIZ”

Alınan kararların takipçisi olacaklarını yineleyen Başkan Soyer, “Biz başından beri sürecin iyi bir dokümantasyonunu yapıyoruz. Hem yazılı, hem görsel olarak kaydediyoruz. Bu işin takipçisi olmaya kararlıyız. Yüzlerce kurumun, bilim insanının bir araya geldiği, kaynaklarını aktardığı çok içtenlikle ortaya çıkan bu çalışmanın, kalıcı iz bırakması arzusundayız. Her sene alınan kararlarla ilgili ne yapıldı, yapılmadı, nasıl yapıldı, takipçisi olmaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.

HİSARCIKLIOĞLU'NDAN DESTEK

Kurulun toplantısına Genç Sürdürülebilirlik Elçileri Eğitim Programı için İzmir’e gelen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı. Toplantının ilk bölümünde konuşmacıları dinleyen Hisarcıklıoğlu, “Her türlü desteğimiz ilk günden bu yana devam ediyor. İktisat Kongresi’nde odalarımız ana oyuncular arasında. Sonuçlarını da merakla bekliyoruz. Herkese başarılar diliyorum” dedi.

Toplantının ilk bölümünde İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Güven Eken, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi sürecindeki uzman toplantıları ve ana kongre programı hakkında bilgilendirme yaptı. İkinci Yüksek İstişare Kurulu toplantısının ilk bölümünde kurul üyeleri, uzman toplantılarının sonuçları ve İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’yle ilgili görüşlerini dile getirdi.