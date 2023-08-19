Soyer: İktidar, ‘Oy vermezseniz sizi çöpün içinde yaşamaya mahkûm ederiz’ diyor

Yayınlanma: 19.08.2023 - 12:47

Güncelleme: 19.08.2023 - 12:58

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla Harmandalı Tesisi’nin kapatılmasından kurulması planlanan yeni tesise kadar önlerine çıkarılan engelleri anlattı. Çiğli halkı başta olmak üzere tüm İzmir’i tehdit eden Harmandalı’nın 10 yıl önce kapatmamız gerektiğini vurgulayan Başkan Soyer, alternatif olarak sundukları yerlere, çeşitli bahanelerle senelerdir onay verilmediğini söyledi.

SOYER MENDERESLİLERE SESLENDİ

Başkan Tunç Soyer, 2019 yılında Harmandalı’na alternatif olarak Menderes Atık Tesisi projesini ilgili makamlara sunduklarını İl Tarım Müdürlüğü’nün de başlangıçta kabul ettiğini hatırlatarak şöyle devam etti:

“Sonradan ne olduysa hayır dediği bu tesiste biz çevreye ve doğaya zarar vermek şöyle dursun, atıklarımızı ekonomiye kazandırıp elektrik enerjisi üretmeyi planlıyoruz. Bu elektrikten kim yararlanacak? İzmir halkı. Özellikle Menderesli hemşehrilerime buradan sesleniyorum. Planladığımız bu tesisi size eski usul çöp dağları gibi anlatıp yanlış bilgi verenler oldu, olacaktır. Bu tesis doğayı ve halk sağlığını gözeten, tamamen kapalı bir tesistir. Elimizde tamamen bağımsız kuruluşlar tarafından sunulan raporlar var. Evlerimizden çıkan katı atık, ‘tamamen kapalı ortamda’ herhangi bir kimyevi atık, toz, koku ve duman çıkarmadan işlenecek ve buradan elektrik üretilecek. Faaliyetlerin ne zeytinlere, ne bitkisel ve hayvansal tarım işletmelerine, ne de yerleşim alanlarına hiçbir olumsuz etkisi yoktur. Benim en ufak canlının kılına bile zarar verecek bir projenin altına imza atmayacağımı aslında Türkiye’nin bir ucunda yaşayan vatandaşımız da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de çok iyi biliyor.”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer çevreye, ekonomiye, istihdama, İzmir’e faydalı olacak Menderes Tesisi’ndeki süreç için alınan ek sürenin 24 Ağustos’ta sona ereceğini belirterek “İl Tarım, kararını değiştirmezse koskoca 3 yıl heba edilmiş olacak” dedi.

"KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK"

Harmandalı için hazırlanan uzman akademik rapor doğrultusunda sahada risk yaratmayacak şekilde ve mahkeme kararına uygun olarak sahanın kuzeyindeki heyelan riski olan bölgeye atık almayacaklarının altını çizen Başkan Soyer, şunları kaydetti: “Buradaki atık miktarını azaltarak Bergama’da ve Ödemiş’te bulunan Entegre Katı Atık Yönetim Tesislerimize yönlendireceğiz. Her iki tesise de günlük sadece 1200 ton atık gönderilmesi durumunda bunun İzmir’e maliyeti günlük 300 bin lira olacak. İzmirli yıllık 108 milyon lira zarara uğratılacak. İzmirli buna mahkum edilmeyi hak etmiyor. İzmir İl Tarım Müdürlüğü’nün, planladığımız tesisin sadece İzmir için değil, ülkemiz için de yüksek önem ve kamu menfaati taşıyan bir tesis olduğu gerçeğini kabul etmesi gerekiyor. Bir saniye bile kaybedecek vaktimiz yok.

“İKTİDAR, ‘BİZ YOKSAK HİZMET DE YOK’ DİYOR”

İktidarın “Bize oy vermezseniz sizi çöpün içinde yaşamaya mahkum ederiz” dediğini ifade eden Başkan Soyer, “Biz yoksak hizmet de yok diyorlar. Ama biz yolumuza koydukları tüm taşları sabırla teker teker ayıklayıp İzmir’de en yüksek kalite ve verimde projeler hayata geçiriyoruz. Harmandalı’nı da çözeceğiz” dedi.