Soyer: İnsan hayatı üzerinden siyaset üretecek kadar acımasız olmayacağız

29 Mart 2022 Salı, 11:13

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “İzmir insan haklarının başkenti” vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, insan ticaretiyle mücadeleye dikkat çekmek için Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi´nde (AASSM) “İnsan Ticareti ile Mücadele” konulu çalıştay, ödül töreni ve sergi düzenlendi. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra Avrupa Konseyi Ankara Ofisi Başkanı Cristian Urse, Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneği Ege Bölge Koordinatörü Esra Şimşir, İzmir İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürü Özlem Altundağ, Yargıtay 8. Ceza Dairesi Üyesi Nevzat Özsoy ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nin mali desteğiyle "Batı Balkanlar ve Türkiye'ye Yönelik Yatay Destek II" programı kapsamında Türkiye'de uygulanan "HF30 Türkiye'de Göçmenlerin ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi" başlıklı program kapsamındaki etkinliklerin finalinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “İnsan Ticareti ile Mücadele Adına Ses Ol” sloganıyla yaptığı ulusal afiş yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Açılış konuşmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iş gücü sömürüsü ve insan ticaretindeki farkındalığı artırmak için yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Tunç Soyer, İzmir’de yaşayan herkese eşit ve adil kamusal hizmet sunmanın temel görevleri olduğunu, bu anlayış ile Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü’nü kurduklarını söyledi. Soyer, “Bugün dünyada birileri, insan yaşamı üzerinden yıllık 30 milyar doların üzerinde haksız ve hukuksuz menfaat elde ediyor. İnsan ticareti; tehdit, aldatma veya güç kullanma gibi yöntemler ve zorla çalıştırma, zorla evlendirme, dilendirme gibi biçimlerle karşımıza çıkıyor. Yazık ki İzmirimiz de dünyanın tüm metropolleri gibi bu insanlık ayıbından nasibini alıyor. Projemiz, yaşanan tüm bu mağduriyetlere dikkat çekmeyi ve işgücü ; sömürüsü hakkında farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Biliyoruz ki böylesi karmaşık bir sorun karşısında tek başımıza mücadele etmemiz mümkün değil. Merkezi hükümetin, sivil toplum, iş dünyası gibi kent paydaşlarının iş birliğine ve ortak aklına ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

“Zorunlu göç kandan beslenen politikaların eseridir”

Soyer, “Bu nedenle projemizin başlıca hedefi çok sayıda buluşma ile bu konudaki kent paydaşlığını büyütmek ve ilgili tüm kurumlardaki kapasiteyi güçlendirmek. Şu hayatta hiç kimse sığınmacı, mülteci olmak istemez. Zorunlu göç, savaş ve yıkım sonucunda ortaya çıkan ranttan, yani kandan beslenen politikaların eseridir. Elbette göç yükünün kentte yarattığı çok katmanlı ve çok boyutlu sorunların farkındayız. Fakat insan hayatı üzerinden popülist siyaset üretecek kadar acımasız asla olamayız, olmayacağız” ifadelerini kullandı.

Ödül töreninde konuşan Avrupa Konseyi Ankara Ofisi Başkanı Cristian Urse, sözlerine İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen çalışmalardan dolayı Başkan Soyer’e teşekkür ederek başladı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Urse, “Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen bu projede birçok şeyin hedefine ulaştığını düşünüyorum. Medyadan takip ettiğimiz kadarıyla ve sizlerin de sahada yürüttüğünüz çalışmalarla, göç denen olgunun ne kadar önemli bir boyutta olduğunu görüyorsunuz. Bu sorun, Avrupa Konseyi’ndeki tüm ülkeleri ilgilendiren bir konu. Düzenlenememiş göçün insan ticareti, şiddet gibi olayları tetiklediğini görüyoruz. İnsan ticaretiyle mücadele konusunda yerel düzeyde yapılan girişimlerin çok değerli olduğunu düşünüyorum . Yapmış olduğumuz çalışmaların, ulusal ölçekte yürütülecek çalışmaları destekleyecek nitelikte olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin göçmenlerin, kadınların, çocukların ve diğer hassas grupların maruz kaldığı işgücü sömürüsü ve insan ticareti konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlediği ulusal afiş yarışmasının ödül törenine geçildi. Toplam 104 tasarımcı 187 adet eser katıldığı yarışmanın birincisi Taha Bekir Murat olurken, ikincilik ödülünü Umut Altıntaş, üçüncülük ödülünü ise Aygen İncel aldı. Aslı Yıldız’ın tasarımı ise mansiyon ödülüne layık görüldü. Ödül alanların açıklanmasının ardından Başkan Soyer, programın panelistlerine teşekkür plaketi verdi.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde iki oturumda düzenlenen çalıştayın ilk oturumunda “Türkiye’de ve Yerel Eksende İnsan Ticareti” konusu, ikinci oturumda ise “Türlerine Göre İnsan Ticaretine Derinlemesine Bakış” konusu ele alındı.