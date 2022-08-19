Soyer: İnsanlar İzmir’de yaşamak istiyor

19 Ağustos 2022 Cuma, 09:18

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Konfederasyonu üyesi federasyon başkanlarıyla bir araya geldi.

Bünyesinde 48 federasyon bulunduran İzmir Konfederasyonu’nun Genel Başkanı Ferhan Ademhan ile federasyon başkanları, görüşmede sivil toplum örgütlerinin geleceğine dair fikir alışverişinde bulunuldu ve işbirliği olanakları değerlendirildi.

Başkan Tunç Soyer, İzmir’i İzmir yapan unsurun farklılıkların bir aradalığı olduğunu belirterek “Toplumlar ne kadar çok birbirine benzerse aslında o kadar yoksullaşıyor. Farklılık varsa ve bunları budamıyorsa o zaman zenginleşiyor. İzmir bir liman şehri. Birbirinin dilini bilmeyen insanlar, ekmeğini bölüşmüş. Bu, İzmir’i İzmir yapan en büyük zenginlik. Kentin doğası, güneşi, denizi çok güzel. Ama bunlar her yerde var. İzmir’de bir sosyal iklim var ki tolerans, hoşgörü, tebessüm üzerine. İnsanlar bu iklimde yaşamak istiyor. O nedenle sizleri tebrik ediyorum. Bu zenginliği yaşatmak için böyle bir irade ortaya koymuşsunuz” dedi.



Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sivil toplum kuruluşlarına, derneklere, federasyonlara kapısını açtığı takdirde kucaklayıcı olabileceğini belirterek “İşte o zaman herkesi duyan, dinleyen ve böylece daha doğru işler yapan bir kurum haline geliriz” ifadelerini kullandı.