Soyer: İnsanlar İzmir’de yaşamak istiyor
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir bir liman şehri. Birbirinin dilini bilmeyen insanlar, ekmeğini bölüşmüş. Bu, İzmir’i İzmir yapan en büyük zenginlik. Kentin doğası, güneşi, denizi çok güzel. Ama bunlar her yerde var. İzmir’de bir sosyal iklim var ki tolerans, hoşgörü, tebessüm üzerine. İnsanlar bu iklimde yaşamak istiyor” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Konfederasyonu üyesi federasyon başkanlarıyla bir araya geldi.
Bünyesinde 48 federasyon bulunduran İzmir Konfederasyonu’nun Genel Başkanı Ferhan Ademhan ile federasyon başkanları, görüşmede sivil toplum örgütlerinin geleceğine dair fikir alışverişinde bulunuldu ve işbirliği olanakları değerlendirildi.
Başkan Tunç
Soyer, İzmir’i İzmir yapan unsurun farklılıkların bir
aradalığı olduğunu belirterek “Toplumlar ne kadar çok
birbirine benzerse aslında o kadar yoksullaşıyor. Farklılık
varsa ve bunları budamıyorsa o zaman zenginleşiyor. İzmir bir
liman şehri. Birbirinin dilini bilmeyen insanlar, ekmeğini
bölüşmüş. Bu, İzmir’i İzmir yapan en büyük zenginlik.
Kentin doğası, güneşi, denizi çok güzel. Ama bunlar her yerde
var. İzmir’de bir sosyal iklim var ki tolerans, hoşgörü,
tebessüm üzerine. İnsanlar bu iklimde yaşamak istiyor. O nedenle
sizleri tebrik ediyorum. Bu zenginliği yaşatmak için böyle bir
irade ortaya koymuşsunuz” dedi.
Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sivil toplum kuruluşlarına, derneklere, federasyonlara kapısını açtığı takdirde kucaklayıcı olabileceğini belirterek “İşte o zaman herkesi duyan, dinleyen ve böylece daha doğru işler yapan bir kurum haline geliriz” ifadelerini kullandı.
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