Soyer: İzmir 40 vermiş; 1 almış

25 Kasım 2021 Perşembe, 09:38

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım ayı olağan meclis toplantısının 6’ncı oturumu Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM), İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yönetiminde yapıldı. Mecliste, İzmir Büyükşehir Belediye'nin 2022 bütçesi ve izleyen yıllar bütçesi ile performans programı görüşüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı bütçesini 12.5 milyar lira olarak belirledi. 12.5 milyar liralık bütçenin 5 milyar TL’lik kısmını (yüzde 40) yatırımlara ayıran Büyükşehir; raylı sistem, ulaşım, altyapı gibi alanlarda çalışmalarını aralıksız sürdürme kararı aldı.

2022 yılı performans programı ile 2022 yılı bütçesi v e izleyen yıllar bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi. Bütçe görüşmelerinin gerçekleştiği meclis toplantısına ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de katıldı.

"UMARIM DOLAR VE AVRO DALGALANMALARI SON BULUR"

Gündem maddelerine geçildikten sonra ve bütçe görüşmelerinden önce kısa bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı ve son günlerde döviz kurunda yaşanan dalgalanmalara değindi. Belediye Başkanı Soyer, “Umarım dolar ve Avro ile ilgili dalgalanmalar son bulur ve revize ihtiyacı duymayacağımız bir dönem yaşarız” ifadelerini kullandı.

Soyer, bütçe görüşmelerinin atmosferinden memnun olduğunu dile getirerek, “Son derece medeni bir müzakere gerçekleşti. Her konuşan arkadaşımız ciddi dersini çalışmış. Bu da son derece önemliydi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi egolarına yenilmiş insanların birbirini kırıp döktüğü, sığ siyasetin yapıldığı bir meclis olmadığını İzmir’e gösterdi. Bu son derece kıymetli… Burada söylenen her şeyden belki daha fazla kıymetli... O nedenle öncelikle buna teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Soyer, konuşmasında merkezi hükümetten belediyeye aktarılan rakamlara da değindi. Soyer, “Merkezi hükümetten geliyor kaynağımız ama İzmir’in ödediği vergilerin İzmir’e ne kadarlık bir yatırım olarak döndüğünün hesabını sormamamız anlamına gelmez. Hepimizin bunun hesabını sorması lazım. Bunun da siyaseti olmaz. Bunu da beraber yapmamız lazım. 3 yıllık döküme bakarsak; 2019’da 84 buçuk milyar, 2020’de 95 buçuk milyar, 2021’in ilk 9 ayında 91.7 milyar, toplam 271.8 milyar TL İzmir vergi ödemiş. Bunun karşılığında yatırım harcaması olarak aldığımızın toplamı 5.61 milyar TL. Yani kısacası İzmir 40 vermiş; 1 almış! Belediye açısından değil elbette ama İzmir’in merkezi hükümetten alması gereken yatırımın hiç olmazsa buna yakın olması gerekiyor. Arkadaşlarımızın ısrarla 81 kent arasından 76’ncı sıradayız demesi hafife alınacak bir şey değil. Bu &cc edil;ok vahim bir tablo. Bizim sosyal demokrat olmamızla da çelişmez bunu talep etmemiz, hakkaniyet açısından da bunun gereğini beklememiz en doğal hakkımız” ifadelerini kullandı.

Soyer ayrıca mecliste alınan kararlara ilişkin de, “Kararlarımızın yüzde 98’ini ortak geçirmiştik. Biz ortak bir irade ortaya koyarak bugüne geldik. Bütçe başarılı. Neden? Bütçenin başarısını ölçen şey gerçekleşme oranıdır. Bir bütçe için başarılı diyebilmenin tek bir açıklaması var; gerçekleşme oranı. Mali Hizmetlerde çalışan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. 3 senedir ortaya koyduğumuz bütçe rakamları ve gerçekleşme oranları son derece başarılı. Eminim ki Türkiye’de bu kadar başarılı bütçe yapan başka bir belediye yok” dedi.

"TÜRKİYE YANGIN YERİ"

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krize değinen Soyer, “Türkiye bir yangın yeri. Bunu görmemek mümkün değil. Biz tartışmalara devam ederken ekmek 2.5 TL oldu. Arkadaşlarımla da konuşacağım. Ocak sonuna kadar biz Halk Ekmek’e zam yapmayalım. Mümkün olduğu kadar uzatmaya çalışalım. Ama bir şey en çok içimi acıtıyor. Yüzde 50’den fazla genç bu ülkeyi bırakıp gitmek istiyor arkadaşlar. Eğer bir ülke bu noktaya gelmişse onun İMF’de en fazla büyüyen ülke olarak tarif edilmiş olmasının veya GSMH’nı nereye çıkarmış olmasının ne kıymeti olabilir! Ne manası olabilir! Çocuklarımız eğer bu ülkeyi terk etmek istiyorsa orada durmak lazım. Bu olabilecek en ağır faturadır. Bunu gidermek mecburiyetindeyiz” diye konuştu.