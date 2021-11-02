Soyer: İzmir, dünya kenti kimliğine kültür sanat alanında da ulaşacak

02 Kasım 2021 Salı, 12:06

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer dün akşam Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki (AASSM) İzmir Barok Müzik Günleri’nin ilk etkinliği olan “İzmir Barok” konserine katıldı. Almanya Konsolosluğu işbirliğiyle düzenlenen konser iki ses (soprano ve tenor) ve Barok enstrümanlarla icra edildi. Gecede ayrıca AASSM Şube Müdürlüğü tarafından satın alınan İtalyan el yapımı Petrocelli marka çift klavyeli klavsen ilk kez kullanıldı. Alman Countertenor Kai Wessel ve soprano Linet Şaul’un solist olduğu konsere Almanya’nın İzmir Başkonsolosu Dr. Detlev Wolter, Fransız ve Alman Kültür Merkezi yöneticileri, iş insanları ve sanatseverler katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer çok özel bir akşam olduğunu belirterek “Çok rafine, güzel sesler dinledik. Pandemiden dolayı konserleri özlemiştik. Hepimiz heyecanlıyız. Bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi envanterine katılan çok değerli bir enstrüman var, onun da gururunu yaşıyoruz. İzmir geçen yüzyıllar boyunca bir dünya kenti olarak sahip olduğu o muazzam kimliğe kültür sanat alanında da tekrar güçlü bir biçimde ulaşacak” dedi.

İzmir Devlet Opera Balesi sanatçısı ve İzmir Barok grubu üyesi Bülent Oral, klavsen ile yapılan ilk canlı konser için heyecanlı olduğunu belirtirken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür etti. Oral, “Uzun zamandır klavsen alınması için çaba harcadık. Tunç Başkanımız bu güzel enstrümanı İzmir'e kazandırdı” dedi.

Almanya’nın İzmir Başkonsolosu Dr. Detlev Wolter ise organizasyonla ilgili memnuniyetini dile getirerek “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ekibine özel teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.