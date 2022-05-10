Soyer: İzmir95 projesinden daha çok anne yararlanacak
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kadifekale’de yaşayan ve İzmir95 projesinden yararlanan üç çocuklu Alp çiftinin evine konuk oldu. Hamilelik ve doğum sonrasında anneye ve çocuğa destek olunmasını sağlayan proje hakkında konuşan Soyer, “Çalışma Kadifekale bölgesinde 88 aileyle sürdürülüyor. Projeyi yaygınlaştırıp daha çok ailenin, anne ve çocuğun yararlanmasını sağlayacağız” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hamilelik döneminden başlayarak doğum sonrasındaki süreçte anneye destek olunmasını sağlayan İzmir95 projesi kapsamındaki Rojbin ve Abdulbari Alp çiftini Kadifekale’deki evlerinde ziyaret etti. Başkan Tunç Soyer, Yakup (8), Yasin (5) ve Melek (1 aylık) ile yakından ilgilendi. 7 aylık hamileyken projeden yararlanmaya başladığını söyleyen anne Rojbin Alp İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti ve “Gerçekten çok faydalı bir proje. Ev ziyaretlerine gelen proje görevlilerinin hepsi aileden biri gibi. Allah hepinizden razı olsun” dedi. Başkan Soyer ise “Biz de mutlu olduk. Bunu duymak yetti” ifadelerini kullandı.
“DAHA ÇOK ANNENİN YARARLANMASINI HEDEFLİYORUZ”
Ziyaretin ardından Başkan Soyer, “İzmir95 çok anlamlı bir proje. 27 kez anneyi ziyaretle tamamlanan bir proje. Ziyaretler gebelik döneminde başlıyor. Çocuğun doğumundan sonra sosyal, psikolojik gelişimiyle ilgili anneye yardımcı oluyor. Annenin bu süreci huzurla, rahatlıkla geçirebilmesini sağlıyor. Rojbin Hanım’ın üç evladı var. Biz dokunmaya kıyamadık. Melek çok minik daha, inşallah sağlıkla büyüyecek. Bu proje boyunca Rojbin Hanım’ın uzmanlarımızdan aldığı aile rehberliği için memnun olduğunu duydum. O nedenle ben de çok mutlu oldum. Proje Kadifekale’de 88 aile, 58 haneyle sürdürülüyor. Bunu yaygınlaştırmak istiyoruz. Proje başarıyla ilerledikçe daha çok ailenin, annenin ve çocuğun projeden yararlanmasını hedefliyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarıma projeyi başarıyla yürüttükleri için teşekkür ediyorum” dedi.
İZMİR95 PROJESİ NEDİR?
Ev Ziyareti Temelli Ebeveyn Rehberliği Programı kapsamında yapılan İzmir95 projesinde 2 süpervizör, 5 ev ziyaretçisi ve 1 psikolojik danışman görev alıyor. Ev ziyaretçileri bölgelerde belirlenen gebe kadınlarla, gebeliğinin 7’nci ayında başlayarak doğum öncesinde 3 kere ve doğumdan sonra 2 haftada 1 kere olmak üzere çocuk 1 yaşına gelene kadar aileyi toplamda 27 defa ziyaret ediyor. Bu görüşmelerde ev ziyaretçileri bebeğin sağlıklı büyümesi için gerekli bilgilendirmeleri yapıyor. Bebeğin gelişimini destekleyen oyunlar ile kitapları ailelere tanıtarak bebek ve anneyle bu etkinlikleri sürdürüyor. Her ev ziyareti ortalama 1 saat sürüyor.
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