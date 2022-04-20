Soyer: İzmir’de dönüşüm başlamıştır

20 Nisan 2022 Çarşamba, 16:15

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi’nin üçüncü ve dördüncü etaplarının temelini attı. Başkan Tunç Soyer’in ev sahipliğindeki törene CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Hakkı Süha Okay, CHP İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır, Özcan Purçu, Kani Beko, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, siyasi partilerin ve iş dünyasının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“Bizim için bir bayram günü” diye sözlerine başlayan Başkan Soyer, “584 konut ve 27 işyerinin temelini atıyoruz. 252 milyon lira bedelle 76 bin 741 metrekarelik yaşam alanını üçüncü etap kapsamında hayata geçirmiş olacağız. Yine bugün 167 milyon liralık bedelle 380 konut ve 27 adet iş yerini kapsayan 54 bin 635 metrekarelik alanda da dördüncü etap çalışmalarını başlatmış oluyoruz. Kısaca toplam maliyeti 419 milyon lira olan 3 ve 4’üncü etaplarımızla İzmir’e 964 yeni konut ve 54 işyeri kazandırmış olacağız” dedi.

GÜNEŞLE BALÇIK SIVANMIYOR

Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili yorumları hayretle izlediğini belirterek “Bu eleştirileri yapanlar ya İzmir’de yaşamıyor ya da bizimle aynı dili konuşmuyor veya gerçeğin görülmesini, duyulmasını istemiyor. Ama güneş balçıkla sıvanmıyor. İzmir Büyükşehir ve İZBETON, şehrimizin kentsel dönüşüm macerasında yepyeni bir sayfa açtı. Üç yılda Gaziemir, Ege Mahallesi, Uzundere, Ballıkuyu, Çiğli Güzeltepe ve Örnekköy’de olmak üzere 6 bölgede dönüşüme başladık, devam ediyoruz. 3 bin 958 bağımsız birimin yapımı devam ediyor, 2 bin 500 bağımsız birimi ise yapım ihalesine hazır hale getirdik. Mart itibariyle üç ay gibi kısa bir sürede dört ayrı sözleşme imzaladık. Yine işbirliğiyle yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

CHP’NİN 4 AYAKLI STRATEJİSİNİ BURADA GÖRÜYORUZ

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ise Türkiye’de yeni döneme dair umudun yeşerdiğini belirterek “O umut bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yarın CHP’nin demokratik bir şekilde Millet İttifakı’yla var edeceği düzenin ta kendisidir. CHP bugünkü karanlığı aşacak dört ayaklı bir stratejiyi anlatıyor ve belediyelerinde uyguluyor. Rant için değil, halkına güvence veren üretici anlayış diyoruz” şeklinde konuştu.

İKTİDAR RAHATSIZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da “31 Mart seçimleri öncesinde CHP’li adaylara oy verin, onların seçilmesini sağladığınızda halktan yana hizmet üretecekler ve CHP’nin yüzünü ağartacaklar demiştik. İktidar belediye başkanlarımızın yaptığı işlerden o kadar rahatsız oldu ki sürekli sorun çıkarma çabası içinde. Ama belediye başkanlarımız tüm bunlara rağmen hizmet vermeye devam ediyor” diye konuştu. İZMİR / Cumhuriyet